روزانه 750 هزار لیتر سوخت در زنجان مصرف می شود

علی اصغرعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل فرآورده های سوختی استان زنجان اشاره کرد و افزود: امروز استان زنجان یکی از مناطق مهم در پخش فرآورده های سوختی است که در پخش فرآورده ها به سایر استان ها نیز کمک رسانی می کند.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان با اشاره به جایگاه های CNG استان زنجان، عنوان کرد: قبل از دولت نهم و دهم، چهار جایگاه در استان وجود داشت ولی امروز 34 جایگاه CNG فعالیت می کند.

عباسی با بیان اینکه 10 جایگاه CNG دیگر با اعتبار 39 میلیارد تومان در دست احداث است افزود: بعد از دولت نهم جایگاه های عرضه فرآورده های سوختی از 32 به 42 جایگاه افزایش یافته و هشت جایگاه دیگر نیز در دست احداث است.

وی از افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت مخازن سوخت استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی مخازن سوخت استان زنجان به 40 میلیون لیتر افزایش یافته است.

عباسی هدفمندسازی یارانه ها را یکی از خدمات بزرگ دولت بیان کرد و افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و هوشمند سازی عرضه سوخت یک هزار و 569 میلیارد ریال صرفه جویی در بحث سوخت صورت گرفته است.





