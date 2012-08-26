منع تردد خودروهای سنگین/ اصناف برای فعالیت در زمان اجلاس مشکلی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به تمهیدات پلیس برای برگزاری اجلاس سران گفت: محدودیت های کوتاه و موقت ممکن است در مسیرها و محدوده های منتهی به اجلاس اجرا شود تا میهمانان به راحتی تردد کنند. پلیس به هیچ وجه محدودیت های چند روزه را در سطح شهر اجرا نمی کند.

وی ادامه داد: هیچ خودروی سنگینی از روز دوشنبه حق تردد در تهران را تا پایان اجلاس ندارد و تنها می توانند از کمربندی های شهر برای عبور استفاده کنند. ضمن اینکه کامیون های حامل مصالح ساختمانی نیز برای تردد در سطح شهر محدودیت هایی دارند. البته خودروهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در سطح شهر تردد دارند.

رئیس پلیس تهران با رد صدور کارت تردد خاص برای رفت و آمد در سطح شهر گفت: نیازی به کارت مخصوص نیست و همه شهروندان می توانند به راحتی تردد کنند، البته برخی از خیابان ها مانند شیخ رشید و یمن ممکن است برای سهولت تردد میهمانان مسدود شود.

سردار ساجدی نیا با بیان اینکه ایست و بازرسی های ایجاد شده در سطح شهر، تلفیقی است، تاکید کرد: از شهروندان می خواهیم در این مدت گواهینامه و کارت ماشین را به همراه داشته باشند تا در صورتیکه در طول ایست و بازرسی قرار گرفتند با مشکل مواجه نشوند. پلیس تمامی ورودی های تهران را با ایست و بازرسی کنترل می کند اما در ورودی ها به علت بار سنگین خروج مسافران ایست و بازرسی نداریم.

وی با اشاره به اینکه نظارت روی مسیرهای تردد میهمانان افزایش یافته است، گفت: توقف در سرتاسر مسیرهای تعیین شده برای تردد میهمانان ممنوع بوده و خودروهایی که در این مسیرها پارک کنند توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل شده و پس از اخذ مدارک دوباره تحویل داده می شوند.

به گفته رئیس پلیس تهران تمامی مسیرهای بی آر تی و اتوبوس های شهری باز است و اگر در مقطعی نیاز به استفاده از این مسیرها برای میهمانان شد، حرکت اتوبوس ها برای مدتی متوقف و آنها از مسیرهای جایگزین استفاده می کنند. از رانندگان می خواهیم در صورتیکه مسیر به صورت موقت بسته شد، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

سردار ساجدی نیا با اعلام اینکه تمامی اصناف در سطح شهر می توانند به فعالیت خود ادامه دهند، تصریح کرد: محدودیتی در این باره نداریم و تمامی اصناف می توانند به فعالیت روزمره خود ادامه دهند، البته برخی از اصناف برای همکاری در طول برگزاری اجلاس اعلام آمادگی کرده اند.

وی در خصوص تامین نیروی لازم برای امنیت اجلاس اظهار داشت: برای تامین امنیت از سایر رده ها نیز کمک گرفته‌ایم و آنها را در ستاد پلیس ساماندهی کرده ایم.

رئیس پلیس تهران با بیان اینکه برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی ماموران پلیس دارای کارت با سریال مخصوص هستند، تاکید کرد: ماموران موظف هستند هنگام ماموریت کارت های خود را ارائه دهند، ضمن اینکه نیروهای بازرسی در سطح شهر حضور داشته و بر کار ماموران نظارت لازم را دارند.

سردار ساجدی نیا از تامین امنیت منازل و خیابان های تهران خبر داد و افزود: همزمان با تعطیلات پیش رو بسیاری از شهروندان به سفر می روند و خانه های خود را خالی می کنند البته پلیس با گشت های پیاده و سواره خیابان ها، میادین و کوچه های شهر را پوشش می دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ممنوعیت تردد موتورسواران در سطح شهر گفت: موتورسواران هیچ ممنوعیتی برای تردد در سطح شهر ندارد، اگرچه ممکن است برخی مسیرها برای ساعاتی مسدود شود که موتورسواران نیز همانند خودروها اجازه تردد ندارند.