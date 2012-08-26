اسحاق سبحانی هافبک تیم فوتبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط سایپا اظهار داشت: سایپا بی تردید بعد از کسب سه پیروزی دلنشین با روحیه بسیار خوبی به مصاف راه آهن می رود تا با کسب سه امتیاز این دیدار جایگاه خود را در صدر جدول تثبت کند.

هافبک سایپا البرز با اشاره با اینکه نارنجی پوشان در هفته های اخیر متحمل برنامه های سنگین آماده سازی شدند گفت: خوشبختانه تلاش های بازیکنان سایپا بی نتیجه نماند و مزد آن کسب سه پیروزی پیاپی در هفته‌های چهارم تا ششم بود و در این مدت توانستیم سپاهان اصفهان که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود می‌جنگد را در خانه خودشان شکست دهیم.

سبحانی افزود: طی شش هفته‌ای که از رقابت‌های لیگ برتر امسال می‌گذرد، ما دو پیروزی بسیار خوب برابر استقلال و سپاهان داشتیم و به اعتقاد کسانی که این بازی‌ها را مشاهده کردند، سایپا حتی در دقایق پایانی نیز دست به دفاع صرف نزد.

وی یادآور شد: البته باید قبول کرد در فوتبال به تیمی که زیبا بازی کرده و حرکات نمایشی بسیاری دارد هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد. بنابراین طبیعی است که تیم‌‌ها کسب نتیجه را در اولویت قرار داده و نمی‌خواهند قربانی ارائه بازی تماشاگرپسند باشند. اما با این وجود سایپا در شش هفته نخست لیگ برتر هرگز ضد فوتبال بازی نکرد و به دنبال کسب پیروزی به هر قیمتی نبودیم.

وی با اشاره به آخرین دیدار تیمش برابر آلومینیوم که با کسب نتیجه یک بر صفر به سود نارنجی‌پوشان کرجی به پایان رسید، گفت: این دیدار به دلیل شیوه بازی کردن نماینده هرمزگان با 5 بازی گذشته ما تفاوت داشت. آنها بر روی شیوه‌های دفاعی کار کرده و به صورتی بازیکنان ما را مهار کرده بودند که ارائه یک بازی تاکتیکی چندان میسر نمی‌شد. با این وجود در نیمه نخست بازی قفل دروازه آلومینیوم هرمزگان را باز و تا پایان از تک گل خود محافظت کردیم.

سبحانی یادآور شد: به هر حال من معتقدم که نتایج سایپا در این فصل مردم و هواداران ما را خوشحال و راضی کرده و امیدوارم با تلاش بیشتر همه نفرات تیم، بتوانیم پیروزی‌های خود را در هفته‌های آینده افزایش دهیم.

وی در پایان با اشاره به دیدار تیمش برابر راه‌آهن در هفته هفتم یادآور شد: در این بازی نیز سایپا میزبان است و امیدوارم با بهره‌مندی از این امتیاز و ارائه بازی منطقی بتوانیم نوار پیروزی‌های خود را در لیگ برتر تداوم بخشیده و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تثبیت کنیم.