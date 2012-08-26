استان شدن البرز بهترین هدیه هیئت دولت به شهروندان البرزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر یکشنبه دردومین جشنواره استانی شهید رجایی که در سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: استان شدن البرز بهترین هدیه هیئت دولت به شهروندان بوده است.



وی با بیان اینکه یک کشور شهادت داشته باشد اسارت نخواهد داشت، اضافه کرد: نتیجه این امر عزت یک کشور، انسان و قوم است.



وی با اشاره به حضور 140 کشور از سراسر دنیا در اجلاس عدم تعهد، افزود: حدود 50 کشور از سران درجه یک جهان هستند.



استاندار البرز ادامه داد: برخی از این کشورها، کشورهایی هستند که حاضر نبودند یک پاراگراف از ایران حرفی بزنند و در جنگ نابرابر ایران با عراق حمایتی از ما نکردند.



فرهادی گفت: 240 هزار شهید داده ایم حتی در لشکر، گردان ها و دسته ها فرماندهان شهید داریم و این نشان می دهد که فرماندهان نیز عاشق بوده اند.



استاندار البرز افزود: 36 هزار شهید در آموزش و پرورش داشتیم که از این تعداد چهار هزار معلم شهید بوده است.



وی با بیان اینکه بیشترین شهید از نظر تعداد مربوط به جامعه روحانیت است، اضافه کرد: با رهبری که جانباز است و در راه ماندگاری ارزش های امام راحل جانباز شده است قطعاً این نظام ماندگار است.



وی اظهار داشت: در بحث انتخابات، توسعه کتابخانه، خدمات شهرداری ها و در خیلی از فعالیت های دیگر از جمله کشاورزی، تامین اجتماعی، اشتغال البرز رتبه برتر را کسب کرده است.



فرهادی گفت: از 426 مصوبه در اسفندماه هیئت دولت 325 مصوبه اجرایی شد و 101 مصوبه قطعاً بخشی از آن تا کنون اجرایی شده است.



وی با بیان اینکه از 200 تا 1300 درصد در ساوجبلاغ کار عمرانی صورت گرفته است، اضافه کرد: 143 پروژه علمکرد با اعتبار 183 میلیارد تومان عملکرد یک ساله دولت بوده است و در بحث مصوبات گره گشایی های بسیار ارزشمند از سوی هیئت دولت به ویژه در دو سفر اخیر را شاهد بودیم.



3 هزار پروژه در دولت نهم و دهم اجرایی و تکمیل شده است



استاندار البرز افزود: در این هفت سال بیش از سه هزار پروژه در دولت نهم و دهم تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است.



فرهادی تصریح کرد: این استان محصول دولت دهم است که بالاترین هدیه را به مردم این استان داده است.