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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

سمیعا در گفتگو با مهر:

اولین مسابقه ویژه خانه‌های قرآن روستایی در کهک برگزار شد

اولین مسابقه ویژه خانه‌های قرآن روستایی در کهک برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی کهک گفت: اولین دوره مسابقه حفظ و قرائت قرآن ویژه خانه‌های قرآن روستایی در بخش کهک قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیل سمیعا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقه صبح یکشنبه در محل اداره تبلیغات اسلامی کهک با حضور 40 نفر از داوطلبان در دو مقطع سنی بالای 16 سال و زیر 16 سال برگزار شد.

وی ادامه داد: در پایان این مسابقه نفرات ممتاز هر رشته و مقطع سنی برای شرکت در مسابقات استانی مشخص و اسامی آنها به دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان اعلام شد.

به گفته حجت‌الاسلام سمیعا این 6 نفر در روز چهارشنبه 8 شهریور با برترین‌های مسابقات خانه‌های قرآن روستایی سایر بخش‌ها به رقابت خواهند پرداخت.
 

کد مطلب 1680761

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