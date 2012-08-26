حجت‌الاسلام خلیل سمیعا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقه صبح یکشنبه در محل اداره تبلیغات اسلامی کهک با حضور 40 نفر از داوطلبان در دو مقطع سنی بالای 16 سال و زیر 16 سال برگزار شد.



وی ادامه داد: در پایان این مسابقه نفرات ممتاز هر رشته و مقطع سنی برای شرکت در مسابقات استانی مشخص و اسامی آنها به دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان اعلام شد.



به گفته حجت‌الاسلام سمیعا این 6 نفر در روز چهارشنبه 8 شهریور با برترین‌های مسابقات خانه‌های قرآن روستایی سایر بخش‌ها به رقابت خواهند پرداخت.

