  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

سفیان میمونی در گفتگو با مهر؛

سطح بالای الجزایر در اجلاس عدم تعهد/حضور وزیر خارجه و رئیس پارلمان

سطح بالای الجزایر در اجلاس عدم تعهد/حضور وزیر خارجه و رئیس پارلمان

سفیر الجزایر در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از سطح بالای این کشور در اجلاس عدم تعهد و حضور وزیر خارجه و رئیس پارلمان الجزایر در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس ، سفیان میونی سفیر الجزایر در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره سطح مشارکت الجزایر در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران اظهار داشت که این کشور در سطح بالایی در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: "مراد مدلسی" وزیر خارجه الجزایر در نشست وزرای خارجی اجلاس عدم تعهد شرکت می کند.

میمونی همچنین اعلام کرد که در سطح سران نیز "سید عبدالقادر بن صالح" رئیس پارلمان الجزایر حضور خواهد داشت.

شانزهمین اجلاس جنبش عدم تعهد به میزانی کشورمان از امروز صبح در تهران آغاز به کار کرد و تا 10 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1680764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه