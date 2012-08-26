سطح بالای الجزایر در اجلاس عدم تعهد/حضور وزیر خارجه و رئیس پارلمان

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد خبری اجلاس ، سفیان میونی سفیر الجزایر در تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره سطح مشارکت الجزایر در شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران اظهار داشت که این کشور در سطح بالایی در اجلاس عدم تعهد در تهران شرکت کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: "مراد مدلسی" وزیر خارجه الجزایر در نشست وزرای خارجی اجلاس عدم تعهد شرکت می کند.

میمونی همچنین اعلام کرد که در سطح سران نیز "سید عبدالقادر بن صالح" رئیس پارلمان الجزایر حضور خواهد داشت.

شانزهمین اجلاس جنبش عدم تعهد به میزانی کشورمان از امروز صبح در تهران آغاز به کار کرد و تا 10 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.