تقاضای آمریکا برای حمله به کشتی ایرانی را رد کردیم

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الدستور ، سرلشکر "مهاب ممیش" فرمانده سابق نیروی دریایی مصر و مسئول ارشد نظامی مصر در کانال سوئز شب گذشته در گفتگو با شبکه ماهواره ای الحیات مصر، اظهار داشت: آمریکا اخیرا از نیروی دریایی مصر تقاضا کرد که به یک کشتی ایرانی در حال عبور از کانال سوئز حمله کنیم که این تقاضا را رد کردیم.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها معتقد بودند این کشتی در حال انتقال سلاح به سوریه است، افزود: در روزهای آغازین انقلاب مصر نیز آمریکاییها چندین فروند رزم ناو به کانال سوئز برای تامین امنیت آن اعزام کردند که با مخالفت مصر و مشاهده وجود ناوهای مصری در کانال سوئز، این منطقه را ترک کردند.





اظهارت شب گذشته سرلشکر ممیش که اخیرا از سمت فرماندهی نیروی دریایی مصر کنار گذاشته شده امروز به طور گسترده در رسانه های مصر بازتاب داشته است.

روزنامه الیوم السابع نیز با پوشش بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی سرلشکر ممیش به نقل از وی اعلام کرد: مصر تنها مسئول مدیریت و حفظ امنیت کانال سوئز است و تمامی تصمیمات سیاسی و فنی در این باره از سوی قاهره اتخاذ می شود.

وی با اشاره به تلاش مصر برای بالا بردن امنیت جهت عبور و مرور کشتیها از کانال سوئز، افزود: هر گونه اقدام نظامی در کانال سوئز غیر ممکن چون این کانال، آبراهه ای باریک است و تحرکات نظامی در آن بسیار مشکل است. البته نیروی دریایی مصر به طور کامل امنیت این کانال را بر عهده دارد.