آزادگان نگین های درخشان بر پیشانی انقلاب اسلامی هستند

حجت الاسلام محمدرضا معینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش و جایگاه آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: آزادگان نگین درخشنده بر پیشانی انقلاب اسلامی و مایه عزت و مباهات مردم ایران هستند.

وی اظهار داشت: این عزیزان نیز همچون شهدا، جانبازان و خانواده های شهدا و جانبازان، صبر، استقامت، از خودگذشتگی و ایثار را معنا کرده و سالها طعم دوری از وطن و خانواده را چشیدند تا مایه سربلندی کشورشان باشند.

وی گفت: آزادگان در دوران اسارت صبر را معنا کردند و در مقابل هر گونه آزار، شکنجه و محرومیتی دست از آرمانهای خود نکشیده و همواره عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی را مد نظر داشتند.

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز تصریح کرد: حضور مستمر این افراد در جامعه و بزرگداشت و تجلیل از آنها بهترین روش القا و ترویج فرهنگ ایثار، صبر و مقاومت در جامعه و به ویژه نسل جوان خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولان باید حمایت و تجلیل از آزادگان را به عنوان یادگاران و نمادهایی از دوران مقاومت و ایستادگی در اولویت برنامه های خود داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ تکریم ایثارگران و آزادگان در جامعه به ویژه در میان نسل جدید تاکید کردو گفت: باید با اقدامات فرهنگی نسل جدید را در تکریم و احترام به این یادگاران ارزشمند دفاع مقدس تربیت کنیم.