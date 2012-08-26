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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

نمایشگاه ملی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

نمایشگاه ملی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه ملی صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری با حضور معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه ملی صنایع دستی چهارمحال و بختیاری پیش از ظهریکشنبه با حضورمحمد پسند صالحی مرام معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مژگان ریاحی مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری و .... در محل نمایشگاههای بین المللی شهرکرد افتتاح شد.

این نمایشگاه دارای 130 غرفه در بخش های مختلف صنایع دستی است و ازاین تعداد غرفه 100 غرفه برای صنعتگران کشور و 30 غرفه برای صنعتگران این استان در نظر گرفته شده است.

28 استان کشور، تولیدات وصنایع دستی خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند. 

این نمایشگاه دارای دو بخش ورک شاپ و فروش است.

کد مطلب 1680780

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