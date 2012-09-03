حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاپایان برنامه چهارم توسعه حدود14هزار کیلومتر کمربند حفاظتی در مناطق بحرانی کشور احداث شده افزود: براساس برنامه ریزی ها تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان به 40 هزار کیلومتر افزایش می یابد.

به گفته وی، سازمان جنگل ها و مراتع کشور مکلف است ظرف 10سال ضریب حفاظتی و حمایتی جنگلها ومراتع را از 40درصد به 90 درصد و به سطح 135 میلیون هکتار افزایش دهد.

میرزایی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 9 میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور تحت تاثیر فعالیت اکتشاف وبهره برداری از معادن قرار دارد که شامل 3 میلیون هکتار در حوزه بهره برداری و 6 میلیون هکتار در حوزه اکتشاف است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها و مراتع کشور تصریح کرد: سیاست سازمان جنگل ها و مراتع کشور در زمینه فعالیت معادن درعرصه های منابع طبیعی این است که فعالیت معادن درعرصه های بلامعارض قانونی، فنی و مبتنی بر اصل ورود کمترین خسارت به این عرصه ها و نیز جبران خسارات وارده تعریف شود.

وی افزود: به این منظور درقانون بودجه سال 91 ردیف درآمد هزینه ای به مبلغ 200 میلیارد ریال برای جبران خسارت وارده به منابع طبیعی در اثرفعالیتهای معدنی مجاز وهمچنین 200 میلیارد ریال برای جبران خسارات اجرای طرح های عمومی و عمرانی دراین عرصه ها پیش بینی شده است که برای حفاظت، آبخیزداری، احیا وتوسعه منابع طبیعی هزینه می شود.

میرزایی جایگزینی سوخت مناسب به جای سوخت هیزمی را از دیگر طرح های این دفتر عنوان کرد واضافه کرد: درحال حاضر حدود 5 میلیون مترمکعب هیزم و500 هزار تن بوته توسط بخشی از مردم جنگل نشین ودر حاشیه جنگل به مصرف سوخت می رسد که برای کاهش این وابستگی طرح جایگزینی سوخت مناسب را در کشور در دست اجرا داریم.