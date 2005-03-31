عزاداري سوگواران حسين (ع) در سراسر ايران

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از معانت اطلاع رساني تسهيلات نوروزي كشور مراسم اربعين حسيني در اكثر شهرستان ها و استان هاي كشور با حضور مسافران نوروزي برگزار مي شود.

بنا برا ين گزارش در شهرهاي ايلام ، اردبيل ، زنجان و ديگر شهرهاي كشور مراسم عزداري با حضور تعداد زيادي از عاشقان اباعبدالله الحسين برگزار مي شود.

رييس ستاد تسهيلات نوروزي استان ايلام اعلام كرد: هر ساله دسته هاي عزاداري و هيات هاي مذهبي در صبح اربعين حسيني در اين مسجد گرد هم آمده و به عزاداري مي پردازند كه با توجه به تقارن اين روز با ايام نوروز ، امسال نيز اين برنامه در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

وي تصريح كرد: امسال امامزاده علي صالح (ع) واقع در بخش صالح آباد شهرستان منار و امامزاده سيد حسن (ع) در شهرستان مهران ، نيز مراسم عزاداري آن حضرت بر پا خواهد شد.

رييس ستاد تسهيلات نوروزي استان زنجان نيز گفت: علاقه مندان به اهل بيت عصمت و طهارت در تقارن نوروز با اربعين حسيني در مسجد حسينيه اعظم زنجان به سينه زني و زنجير زني مي پردازند.

يحيي رحمتي افزود: اين حسينيه داراي قدمت تاريخي است و همواره پذيراي انبوده عزاداران و سوگواران حسيني بوده است.

همچنين رييس ستاد تسهيلات نوروزي آذربايجان شرقي خاطر نشان كرد: استان آذربايجان شرقي در مساجد و امامزاده هاي تبريز ، اهر ، مراغه، بناب و ميانه پذيراي مسافران عزدار به مناسبت اربعين حسيني است.

اميد روحاني افزود: در مسجد كبود تبريز مراسم شبيه خواني و شبيه گرداني از 15 فروردين به مدت 10 روز برگزار مي شود.

بنا براين گزارش استان اردبيل نيز امروز با انبوده عاشقان امام حسين (ع) مواجه است و دسته هاي عزاداري و سينه زني در سوگ حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) نوحه خواني مي كنند.

رييس ستاد تسهيلات نوروزي استان اردبيل با اشاره به تقارن تعطيلات نوروزي با اربعين حسيني و حضور هموطنان در اين استان گفت: تمامي اماكن مذهبي در استان به منظور بر پايي مراسم عزاداري به روي مشتاقان باز است و در اين راستا نيز برنامه هاي ويژه اي همچون شبيه خواني و تعزيه گرداني در ميادين اصلي شهر اردبيل اجرا مي شود.