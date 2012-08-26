فعالیت بخش کودک کتابخانه نابینایان در قم با بیش از 50 عضو آغاز شد

معصومه سادات قوانینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: از مردادماه بخش کودک ویژه نابینایان و کم بینایان به صورت رسمی آغاز بکار کرد.

وی گفت: تاکنون بیش از 50 کودک کم بینا و نابینا عضو کتابخانه هستند که این عضوگیری با همکاری مدرسه امید که ویژه نابینایان و کم بینایان است انجام شده است.



سرپرست کتابخانه آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار و 200 جلد کتاب ویژه نابینایان وجود دارد افزود: 120 کتاب بریل و همچنین 200 کتاب گویا در بخش کودکان وجود دارد.



وی بیان کرد: هدف از راه اندازی این بخش تشویق کودکان به کتابخوانی است و همچنین به دلیل محدودیتی که این کودکان در مطالعه کتاب دارند با راه اندازی این بخش امکان مطالعه برای آنها فراهم شد.



قوانینی گفت: از آنجایی که کتابخانه آیت الله خامنه ای به عنوان کتابخانه مرکزی در میان کتابخانه های استان محسوب می شود بنابرین تنها در این کتابخانه خدمات ویژه نابینایان ارائه می شود.



وی بیان کرد: به منظور تشویق کودکان نابینا و کم بینا به عضویت، کتابخانه اقدام به برگزاری کلاس های تابستانی ویژه نابینایان کرده است.



سرپرست کتابخانه آیت الله خامنه ای ادامه داد: همچنین با ارتباط با سازمان بهزیستی و همچنین مدرسه امید که مخصوص کم بینایان و نابینایان است اقدام به عضوگیری می شود.



وی در پایان افزود: به تبدیل کتابهای ویژه کودکان و نوجوانان به کتابهای بریل اقدام شده است.