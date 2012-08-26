برگزاری اجلاس نم و قرار گرفتن تهران در مرکز تصمیم گیریهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی با اشاره به برگزاری نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ایران نوشت: پایتخت ایران در هفته آینده مرکز توجه دنیا خواهد بود. این گزارش می افزاید: در حالی که ایران به عنوان میزبان این نشست می خواهد خود را به عنوان قدرتی مهم در دنیا نشان دهد تلاش های هسته ای این کشور هم همچنان ادامه دارد.

تاگس انسایگر می نویسد: جمهوری اسلامی ایران که به دلیل برنامه هسته ای مورد مناقشه اش با غرب توسط این بلوک تحریم شده است این اجلاس با حضور حدود 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد را برگزار می کند و امیدوار است که اعتبار بالایی را به دست آورد. حدود 2هزار خبرنگار قرار است این مسئله که تهران در مرکز تصمیم گیریهای جهانی قرار گرفته است را به دنیا مخابره کنند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به سفر دبیر کل سازمان ملل برای شرکت در اجلاس تهران اشاره کرده وتصریح می کند: سفر بان کی مون با انتقادهای شدیدی از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو شده است. اسرائیل از این مقام سازمان ملل درخواست کرده است که سفر خود به تهران را لغو کند چرا که این امر باعث مشروعیت بخشی به تهران می شود

این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب به سفر رئیس جمهوری مصر "محمد مرسی" برای شرکت در اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره کرده و نوشت: این اولین دیدار این چنینی در دهه های گذشته بوده است. آمریکا و اسرائیل با نگرانی به این نزدیکی بین تهران و قاهره می نگرند. رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک همراه با دولتهای سنی منطقه در راه انزوای ایران تلاش می کردند.

رژِیم صهیونیستی نیز نگران است که بازگشایی سفارت مصر در ایران توسط مرسی بتواند به نرمال شدن روابط بین قاهره و تهران بیانجامد.

