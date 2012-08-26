۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

علیقلی‌زاده خبر داد:

آمادگی شهرداری گلستان برای میزبانی از میهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد

بهارستان - خبرگزاری مهر: شهردار شهر گلستان گفت: شهرداری گلستان برای میزبانی از میهمانان شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علیقلی‌زاده با بیان اینکه حضوربیش از ۱۲۰ کشور جهان در اجلاس نشان دهنده این است که ایران به عنوان یک قدرت در دنیا مطرح است، اظهار داشت: امیدواریم که شانزدهمین اجلاس در تهران با عظمت و شکوه برگزار شود.

شهردار گلستان افزود: برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران همه توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان در چند سال گذشته علیه کشورمان را باطل می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میهمانان شانزدهمین اجلاس عدم تعهد از طریق فرودگاه امام (ره) وارد کشورمان می‌شود و شهر گلستان نیز در مسیر فرودگاه و شهر تهران قرار دارد از این رو شهرداری گلستان نیز اقداماتی را جهت میزبانی از میهمانان این اجلاس در دستور کار خود قرار داده است.

علیقلی‌زاده افزود: در حال حاضر کار نظافت حاشیه شهر و پاک سازی نخاله‌های ساختمانی توسط اکیپ‌های خدماتی در دست انجام است و همچنین شتشوی معابر و رنگ آمیزی جدول‌ها از دیگر اقدامات شهرداری برای میزبانی از میهمانان است.

