تبعات ناگوار سرما و چادر نشینی زلزله زدگان/ تهدید آنفلوانزا و بیماریهای تنفسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی گویا در حاشیه همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت که در تالار امام جواد وزارت بهداشت برگزار شد، به خبرنگاران گفت: خوشبختانه بعد از وقوع زلزله تا کنون هیچ همه گیری از بیماریهای واگیر در منطقه زلزله زده شاهد نبوده ایم و این نشان می دهد که نیروهای حاضر در این منطقه تمامی تلاش خود را برای سلامت مردم آسیب دیده به کار بسته اند.

وی در عین حال با توجه به شرایط حاکم بر مناطق زلزله و آسیبهای فراوانی که هر آن احتمال می رود مشکلاتی برای مردم به وجود بیاورد، افزود: در حال حاضر شرایط تا حدود زیادی تغییر کرده و در بعضی از مناطق شاهد راه اندازی توالت ها و حمام های بهداشتی هستیم که البته کافی نیستو لازم است بر تعداد آنها افزوده شود.

گویا با اشاره به سکونت مردم زلزله زده در چادرها، اظهارداشت: شرایط زندگی در چادر سخت و دشوار است و این شرایط با توجه به سرد شدن هوا بدتر خواهد شد و می تواند زمینه ساز بیماریهای واگیر به خصوصی بیماریهای تنفسی شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در همین زمینه ادامه داد: به دلیل سرد شدن هوا، زندگی در کنار هم در چادر را دشوار می کند و احتمال وقوع بیماریهای تنفسی را بیشتر می کند. لذا، لازم است هرچه زودتر شرایط زندگی زلزله زدگان در چادر تغییر کرده و کانکس جایگزین چادر شود.

وی افزود: موضوع دیگری که باید بیشتر به آن توجه شود، جداسازی احشام از محل زندگی مردم است. در حال حاضر این کار به طور کامل صورت نگرفته و همین مسئله یک خطر است و ممکن است انتقال بیماریها از دام به انسان را تشدید کند.

گویا گفت: تقاضای ما این است که در این زمینه تلاش بیشتر و جدی تری صورت بگیرد.

وی با اشاره به کنترل آب آشامیدنی مناطق زلزله ، اظهارداشت: اکثر مناطق هنوز از آب بطری استفاده می کنند و به دقت توسط مامورین بهداشتی، آب شرب مصرفی مردم این مناطق کنترل می شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شروع سرمای هوا و بروز بیماریهای تنفسی و واگیر در مناطق زلزله زده هشدار داد و افزود: همین الان شبهای این مناطق خیلی سرد است و همین سرمای هوا شانس بعضی از بیماریها به ویژه بیماریهای تنفسی را افزایش می دهد.

گویا گفت: تلاشهایی که انجام داده ایم در این راستا بوده است که از بروز این قبیل بیماریها به خصوص آنفلوانزا و سرخک در این مناطق پیشگیری کنیم. به طوریکه برای گروههای خطر در قدم اول واکسن آنفلوانزا را به محض اینکه در دسترس قرار بگیرد، تزریق کنیم.

وی به بیماری سرخک به عنوان یکی از بیماریهایی که در طی بروز حوادث و بلایای طبیعی می تواند خطرناک باشد، اشاره کرد و افزود: خوشبختانه بالای 99 درصد پوشش واکسن سرخک در منطقه داشته ایم و اطمینان کامل دارم این بیماری در این مناطق شایع نخواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از آمادگی کامل دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: مناطق زلزله زده به 10 ناحیه تقسیم شده و در هر یک از این نواحی، یک تیم بهداشتی محلی مستقر است.

وی ادامه داد: این تیم بهداشتی شامل پزشک، کارشناس بیماریها، ماما، کارشناس بهداشتی و کارشناس بهداشت روان است.

گویا با اعلام اینکه در تمامی روستاهای بالای 100 نفر یک پایگاه بهداشتی مستقر است، افزود: در روستاهای زیر 100 نفر نیز به صورت روزانه بازدید صورت می گیرد و اوضاع تحت کنترل است.