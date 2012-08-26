طرح‌ های بیابان‌ زدایی در استان قزوین اجرا می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن باقریان در این باره اظهارداشت: :اجرای پروژه های بیابان زدایی شامل قرق در سطح یک میلیون و 50 هکتار، نهال کاری و آبیاری سطح 550 هکتار، مراقبت و نگهداری سطح 178هکتار و جمع آوری 500 کیلوگرم بذر از جمله پروژه های پیشنهادی طرح بیابان زدایی این استان درسال جاری است.

وی افزود: طرح جامع مقابله با بیابانزایی، تهیه و اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت، اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت، کمک به عملیات بیابانزدایی نهالکاری با پنج نوبت آبیاری، کنترل هرز آب، آبیاری و مراقبت، احداث باد شکن زنده اطراف مزارع، تهیه خودرو صحرایی و تجیهزات و اجرای طرح پرورشی از اقدامات این اداره کل برای جلوگیری از بیابانزایی و کنترل فرسایش است.

باقریان تصریح کرد: طرح های یاد شده در سطح اراضی بیابانی شهرستان قزوین، آبیک و بوئین زهرا قابل اجرا است که برای اجرای این طرح ها اعتباری افزون بر یک میلیارد و 50 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: اعتبار شهرستان آبیک 100میلیون ریال است که در صورت تخصیص اعتبار 300 میلیون ریالی از بخش مرتع پروژه نهال کاری و آبیاری به مبلغ 400 میلیون ریال پیش بینی شده است.

وی فرسایش بادی را یکی از مهمترین جنبه های ظهور و بروز پدیده بیابان زایی عنوان و تصریح کرد: عوارض ناشی از پدیده بیابانزایی در صورت مهار شدن خسارت بسیارزیادی را به منابع محیطی و زیستی وارد می کند.

باقریان در پایان مهار کانون های بحرانی و فرسایش بادی را از اولویت های مقابله با بیابان زایی در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان کرد.

استان قزوین دارای 19هزار هکتار اراضی بیابانی است.