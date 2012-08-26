به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه طراحی(فیگوراتیو) در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان آغاز به کار کرد.این نمایشگاه از 4 تا 9 شهریور ماه سال جاری صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعداز ظهرها از ساعت 15 تا 19 در مجتمع فرهنگی هنری ابن سینا واقع در بلوار شهید مفتح پذیرای علاقمندان و هنردوستان است.در این نمایشگاه آثاری از هنرمند نقاش و گرافیست استان همدان، مهدی نصیری همراه که چندین سال در حوزه هنری فعالیت داشته، در معرض دید هنرمندان قرار داده شده است.مهدی نصیری همراه دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه زنجان بوده در مسابقات مختلف استانی و کشوری شرکت و رتبه های اول را کسب کرده است.شرکت در ششمین جشنواره جوان خوارزمی و کسب رتبه اول استان و برگزیده کشوری شاخص ترین رتبه وی است.دو هنرآموز همدانی در طرح درس نویسی رتبه اول کشوری را کسب کردندمعاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همدان گفت: دو هنرآموز همدانی در طرح درس نویسی رتبه اول کشوری را کسب کردند.محمود نقوی افزود: با توجه به اعلام نتایج مسابقات طرح درس نویسی رشته طراحی دوخت، لیلا خداویسی و معصومه ممولر دو هنرآموز همدانی موفق شدند رتبه اول کشوری را در این زمینه از آن خود کنند.وی اضافه کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه کشوری درس طراحی دوخت مستقر در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، هنرآموزان هنرستان فنی جنت منطقه گل تپه همدان در مسابقه طرح درس نویسی این رشته رتبه اول کشوری را کسب کردند.نقشه فرش دستباف طراحان همدانی ثبت ملی می‌شودرئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: طرح و نقشه فرش طراحان همدانی ثبت ملی می‌شود.احمد علی بابایی افزود: نقشه‌های فرش‌های دستباف پس از جمع آوری و ثبت آنها به نام خالق اثر در یک بایگانی و آرشیو ارزشمند ومناسب نگهداری می‌شود.وی اضافه کرد: با این حرکت علاوه بر ارج نهادن به کار طراحان و نقشه کشان فرش، با توجه به اصالت آنها می‌توان با شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط کلیه نقشه‌های موجود را در معرض دید عموم قرار داد و به این طریق سلیقه بازار مصرف را شناسایی و آن را مبنای تولید قرار داد.وی از طراحان‌، نقشه کشان قالی و قالیبافان‌، تعاونی‌های فرش‌، اتحادیه‌ها خواست در صورتی که نقشه‌های غیر قابل استفاده قدیمی و جدید در اختیار داشته و تمایل به همکاری در این زمینه دارند به اداره فرش سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان همدان مراجعه کنند.کلاه‌قرمزی و بچه‌ننه به همدان می‌آینددر ادامه اکران فیلم‌های سینمای ایران در استان همدان، این بار فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه" در همدان به روی پرده می‌رود.بر اساس این گزارش، اکران این فیلم در سالن‌های شماره 1 و 2 سینما قدس همدان از یکشنبه پنجم شهریور ماه و بهمن ملایر از پنج‌شنبه 9 شهریور ماه آغاز می‌شود.گفتنی است "کلاه قرمزی و بچه ننه" به کارگردانی ایرج طهماسب رکورددار فروش تابستانه سینماها است.نوای عاشیق‌ها در همدان طنین افکن شدمسئول واحد موسیقی حوزه هنری استان همدان گفت: در دومین کنسرت پژوهشی حوزه هنری همدان، راویان موسیقی عاشیقی به هنرنمایی پرداختند.حسین زندی افزود: دومین کنسرت پژوهشی حوزه هنری همدان با هدف بررسی مقام‌ها، لحن‌ها و اشعار قوال‌های ترک‌زبان معروف به عاشیق‌ها و جمع‌آوری آثار این نوع خاص از موسیقی، با حضور هنرمندان، علاقمندان و پیشکسوتان این فن از شهرهای همدان، ملایر و لالجین در محل سینماقدس همدان برگزار شد.وی اظهار داشت: حیدر محمودی، عباس غلامی، محرم جلالی، خدایار علی‌یاری و جواد حسینقلی‌پور پنج عاشیقی بودند که در این کارگاه پژوهشی از آنها تقدیر شد.زندی در پایان تأکید کرد: به منظور جلوگیری از زوال این نوع خاص از موسیقی سنتی و گردهمایی عاشیق‌های استان، حوزه هنری همدان دو کارگاه دیگر نیز با موضوع بررسی موسیقی عاشیقی و سازهای بادی و کوبه‌ای استفاده شده در این نوع موسیقی برگزار خواهد کرد.برگزاری نخستین دوره نمایشنامه نویسی خلاق در همداننخستین دوره نمایشنامه نویسی خلاق ویژه مربیان فرهنگی هنری مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان با حضور نویسنده، کارگردان و طراح عروسک در سالن گالری مرکز یک همدان برگزار شد.فهیمه میرزا حسینی با بیان اینکه نمایش لحظه‌های به یادماندنی و فراموش نشدنی است، عنوان کرد: نمایش عروسکی تأثیر بسزایی بر روی ذهن انسان‌ها به ویژه کودکان و نوجوانان دارد.این کارگردان تئاتر عروسکی گفت: دنیای عروسکی امروز نیاز به ایده‌ها و تفکرات خلاق و مهندسی دارد.وی افزود: مربیان کانون باید در ساخت عروسک، نمایشنامه نویسی و اجرا دقت بیشتری داشته باشند و نکات ظریف و لحظات فراموش نشدنی برای به یاد سپاری در ذهن کودکان را با فراگیری آموزش‌های تخصصی انجام دهند.این مدرس دانشگاه یادآور شد: تماشاگر کودک در برخورد با اثر تعارف ندارد و بلافاصله خوب و بد را از دیدگاه کودکانه خود بروز می‌دهد.حضور هنرمندان سینمای جوان همدان در مناطق زلزله زده آذربایجانبه منظور ابراز همدردی و ثبت وقایع زلزله اخیر آذربایجان سه نفر از هنرمندان انجمن سینمای جوانان همدان در قالب یک تیم هنری به این مناطق اعزام شدند.بر اساس این گزارش، مجید مرادی و ایرج شیری به عنوان عکاس و وحید به خوش به عنوان مستند ساز این تیم را تشکیل می‌دادند که به مدت چهار روز در مناطق مختلف آذربایجان شرقی شامل شهرستان‌های اهر، ورزقان و هریس به ثبت وقایع این فاجعه پرداختند.این تیم اعزامی با ارسال خبر و گزارش تصویری به شبکه خبر و گفت و گو با مردم و انعکاس مشکلات آنها به مسئولان و هموطنان، همچنین با اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان زلزله زده با آنها ابراز همدردی کردند.گروه اعزامی قصد دارد در چهلمین روز پس از گذشت این فاجعه اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس و ارائه گزارش تصویری از این سفر کند.سومین دوره مسابقه وقف و مردم در همدان برگزار شد معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه همدان گفت: سومین دوره مسابقات وقف و مردم در شهریورماه امسال در همدان برگزار شد.حجت الاسلام محمد احمدوند اظهار داشت: سئوال مسابقه شماره سوم وقف و مردم "عواید موقوفات استان در چه راههایی هزینه می شود" است که شهروندان می توانند پاسخ خود را تا پایان شهریور ماه جاری به سامانه پیام کوتاه 811 114 10000 ارسال کنند.وی هدف از طرح این سئوال را آشنایی شهروندان با نحوه هزینه کرد درآمد موقوفات و وظایف اداره کل اوقاف و امورخیریه استان عنوان کرد.وی تاکید کرد: مسابقه "وقف و مردم‌"به منظور اشاعه فرهنگ غنی وقف، آشنایی عامه مردم با اصطلاحات مربوط به وقف و نیز آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در همدان برگزار شد.

کد مطلب 1680805