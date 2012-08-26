به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران با بیان اینکه ورزش دستگاه سیاسی نیست، گفت: باید ورزش از رفتارهای سیاسی دور باشد و البته این کار سختی است. باید سیاستمدارن پرکار باشند تا این اتفاق بیافتد. اگر هر دستگاهی براساس وظایف تعیین شده کار خود را انجام دهد هیچ اتفاق بدی برای ورزش ایران نخواهد افتاد. اینکه در آینده چه اتفاقاتی برای ورزش ایران بیافتد قابل پیشبینی نیست اما اگر کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش کار خود را انجام دهند مشکلی پیش نمیآید.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود لغو برگزاری مجمع از سوی کمیته بینالمللی المپیک تاکنون دو مجمع انتخاباتی برای فدراسیونهای قایقرانی و دوچرخه سواری برگزار شده است، اظهار داشت: ما عضو یک مجموعه جهانی هستیم و منشور جهانی را امضا کردهایم. وضعیت کمیته ملی المپیک با وزارت ورزش فرق دارد. من با دوستانمان در وزارت ورزش هم صحبت کردم که اگر یک فدراسیون تا شش ماه دیگر هم با سرپرست اداره شود هیچ اتفاقی نمیافتد. خوب بود که این مجامع برگزار نمیشد تا سوء تفاهمی هم پیش نمیآمد اما وزارت ورزش به این نکته توجه نکرد و من امیدواریم مشکلی پیش نیاید.
علی آبادی در مورد غیبت نماینده کمیته ملی المپیک در این مجامع تاکید کرد: ما جایگاه بینالمللی داریم. کمیته ملی المپیک رسماً نامه زده بود که نباید مجامع برگزار شود به همین دلیل ما نمیتوانستیم در این مجامع نمایندهای داشته باشیم. شاید نماینده میفرستادیم و بعدها تنبیهاتی برایمان در نظر گرفته میشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اصلاح اساسنامه فدراسیونها و اینکه برگشت روسای فدراسیونها چگونه خواهد بود اظهار داشت: علیرغم تمام مشکلات باید همه سعی و تلاش مان را به کار ببریم تا ورزشکاران کشورمان بتوانند در رقابتهای مختلف شرکت کنند. در نامه اولIOC از ما خواسته شده بود به محض ورود به لندن با مسئولان ارشد کمیته بینالمللی المپیک جلسهای برگزار کنیم. ما در جلسه شرکت کردیم اما عباسی وزیر ورزش و جوانان به دلیل اینکه در ترافیک مانده بود به جلسه نرسید. جلسه مذکور 2 ساعت به طول کشید. آنها معتقد هستند براساس قوانین جهانی امور انجام شود و فدراسیونها باید با کمیته ملی المپیک کار کنند نه دستگاه های اجرایی.
رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: با مسئولان ارشد IOCصحبت کردیم و قرار بر این شد اساسنامه فدراسیونها را اصلاح کنیم و اساسنامه پیشنهادی را برای آنها نیز بفرستیم و امیدواریم وزارت ورزش و جوانان هم مانند گذشته با ما در این راستا همکاری لازم را انجام داده تا مشکل برای همیشه رفع شود.
علی آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر عدم دعوت امیر خادم و حضور دقیقه 90 او در لندن تاکید کرد: بعضی از فدراسیونها تنها یک نفر به عنوان همراه داشتند. ما افرادی را همراه خودمان به لندن برده بودیم اما آنها نمی توانستند در دهکده حضور داشته باشند. ضمن اینکه برای هادی ساعی هم هر کاری از دستمان بر میآمد انجام دادیم اما در خصوص این انتخابات ورزشکاران بودند که رای می دادند و کمیته ملی المپیک نقشی نداشت.
رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص مدال احسان حدادی هم تاکید کرد: برای احسان حدادی دوندگی زیادی کردیم و برنامه های اردوی وی را مدون کردیم و سعی کردیم او را به اردوهای مختلف برون مرزی نیز اعزام کنیم. خودم را در مدال تاریخی دوومیدانی سهیم میدانم. اگر حدادی به مدال نقره المپیک دست پیدا کرده است به سادگی آن را کسب نکرده اما واقعیت این است که کمیته ملی المپیک کمک زیادی به آن کرده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا کمیته ملی المپیک خود را از مسایل اخیر و تغییر اساسنامه کنار کشیده است، گفت: در کمیته ملی المپیک نمیتوانیم داخل کشور دعوا بیاندازیم. یک طرف ورزشکاران قرار دارند و طرف دیگر وزارت ورزش و ما باید با منطق و آرامش جلو برویم. این ادعایی است که ما داشتیم. روند اصلاح اساسنامه فدراسیونها باید آن را تنظیم کنند و پس از تایید مجمع آن را به کمیته ملی المپیک ارسال کنند.
علی آبادی در خصوص برخورد با خادم در لندن تاکید کرد: هیچ برخوردی با رسول خادم نداشتم. با او صحبت کردم و گفتم آقای خادم یک نقره و دو برنز هم نتیجه بدی نیست اگر یزدانی هم مدال طلا کسب میکرد نتیجه عالیای نصیب کشتی شده بود و گفت اگر طلا هم میگرفتیم نتیجه خوب نبود.
وی در خصوص رژه رفتن در مراسم افتتاحیه تاکید کرد: 18 رئیس کمیته ملی المپیک میتوانستند در این مراسم رژه بروند. در آنجا قرعه کشی صورت گرفت و قرعه به نام ایران افتاد ضمن اینکه خیلی خوشحالم با حضورم در این مراسم به ورزشکاران کشورم نیز روحیه دادم.
رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که آیا هدایای تخصیص یافته به قهرمانان کافی است، گفت: همه باید یک چیز را امضا کنیم و آن را به رئیس جمهور بدهیم. رقمهای پرداختی پاداش در دنیا متفاوت است. به عنوان مدیران ورزش میخواهیم این امر بهترین باشد اما امکانات مالی کشور محدود است و ما نیز محدودیتهایی داریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ورزش ایران تعلیق است یا خیر و موضع کمیته ملی المپیک در این خصوص چیست؟ گفت: میخواهیم نپذیریم که تعلیق وجود دارد چرا که این موضوع برای کشور نیز قشنگ نیست. زیر بار آن نمیرویم و نباید تعلیقی نیز صورت بگیرد. این کار با بحث و مذاکره حل میشود. آنها به ما نامه زدند که با مصالحت با وزارت ورزش این مشکل را حل کنیم. وزیر باید بپذیرد که در جابجایی افراد دخالت نکند.
علی آبادی ادامه داد: اساسنامه تمام فدراسیونها به جز فوتبال یکسان است. یکی اصلاح شود همه اصلاح میشوند ضمن اینکه فعلاً تعلیق فوتبال را در بر نمیگیرد مگر اینکه بی توجهیها زیاد شود و کمیته ملی المپیک ایران هم تعلیق شود. آنها ما را تهدید کردند که در مرحله اول در لندن با پرچم المپیک وارد میشوید و تعلیق را به صورت شفاهی نیز به ما اعلام کردند.
وی در پایان تاکید کرد: فدراسیونها زیر نظر کمیته ملی هستند و هم براساس قوانین جهانی و ایرانی اداره میشوند. وزارت ورزش وظیفه مشخصی دارد و وظیفهای در قبال فدراسیونها نیز ندارد. آنها از اقتدارشان استفاده کردند و به این سمت رفتهاند. اگر موفقیتی باشد میگویند بردیم و اگر شکستی باشد میگویند باختند.
