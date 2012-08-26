اعطای هفت هزار کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد استان زنجان

بهرام ولیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توانمند سازی مددجویان کمیته امداد به ویژه در مناطق محروم در جهت برقراری عدالت اجتماعی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهداف اسناد بالا دستی از جمله سند 20 ساله کشور و برنامه پنج ساله توسعه افزود: اهداف تعیین شده در این اسناد راه را برای ارائه خدمات لازم به مددجویان کمیته امداد هموار کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه جامعه هدف کمیته امداد گروه‌های ویژه ای را شامل می‌شوند، افزود: زنان سرپرست خانوار، ایتام، سالمندان و بیماران خاص، خانواده‌های زندانیان جامعه هدف امداد هستند.

وی با اشاره به اینکه تغییر تعداد مددجویان کمیته امداد به عوامل مختلفی بستگی داشته و علل مختلف دارد، افزود: افزایش و کاهش جامعه هدف کمیته امداد معلول علت‌های مختلف هستند که در جامعه اتفاق می‌افتد.

ولیزاده افزیش تعداد زندانیان، تصادفات و طلاق را از جمله عوامل موثر در افزایش تعداد خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف مهم کمیته امداد در کمک به خانوارهای تحت حمایت این نهاد تحکیم بنیان خانواده و افزایش کرامت انسانی است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از خدمات ارائه شده توسط کمیته امداد پس از آغاز به کار دولت نهم و دهم افزود: با توجهی که رئیس جمهور و به تبع آن استاندار و مجموعه استانداری، بانکهای عامل و همچنین شورای اشتغال و سرمایه گذاری داشته‌اند، در اکثر سرفصل‌های حمایتی حرکت‌های خوبی در راستای کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی صورت گرفته است.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه قبل از دولت نهم و دهم 10 درصد از جامعه هدف کمیته امداد در بحث اشتغال وارد بودند، افزود: در هفت سال گذشته این میزان به 50 درصد رسیده است.

ولیزاده با اشاره به ساخت بیش از پنج هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای مددجویان کمیته امداد در دولت نهم و دهم افزود: همچنین در طول این مدت بیش از هفت هزار کمک هزینه جهیزیه و هدیه ازدواج به نوعروسان و فرزندان ذکور این نهاد پرداخت شده است.

ولیزاده در ادامه با اشاره به سه برابر شدن آمار ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان، دانش‌آموزان و طلاب با وجود کاهش جامعه هدف که گویای ارتقا کیفیت خدمات فرهنگی است، افزود: حمایت‌های حقوقی و قضایی امداد نیز در دولت نهم و دهم شش برابر شده است.