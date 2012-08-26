ولی شیراندامی که از کارگردانان و بازیگران با سابقه تئاتر ایران است درباره حضور خود در عرصه تئاتر بعد از سال‌ها دوری از این عرصه به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش "هنر کمدی" نوشته ادورادو دوفیلیپو و ترجمه داریوش مؤدبیان را از نیمه اول مهرماه در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه ببرم.



وی درباره گروه بازیگری نمایش "هنر کمدی" افزود: در این نمایش حمیدرضا فلاحی، سامان دارابی، هوشنگ قوانلو، غلام بابوته، حامد پشتیبان، علیرضا ناصحی، ملیحه کیادربندسری، اصغر رضایی و زیبا آقادخت به ایفای نقش می‍پردازند. افروز شیراندامی نیز به عنوان دستیار کارگردان در کنار بنده حضور دارد.



این هنرمند با سابقه تئاتر با اشاره به اجرای نمایش "مرگ فروشنده" نوشته آرتور میلر در سال 54 در دانشگاه تهران یادآور شد: آخرین کاری که در عرصه تئاتر در ایران به صحنه بردم نمایش "مرگ فروشنده" بود. در خارج از ایران و در شهر وین نمایش "مکافات" را به صحنه بردم که با استقبال خوب مخاطبان و منتقدان مواجه شد.



شیراندامی علاوه بر بازیگری و کارگردانی در تئاتر در فیلم‌هایی نظیر "شیر سنگی"، "خانه‌ای روی آب"، "بوی کافور، عطر یاس"، "گالان" و "قرق" به ایفای نقش پرداخته است.





