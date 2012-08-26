به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح یکشنبه در آئین بهره‌برداری از طرح‌های برق‌رسانی استان بوشهر اظهار داشت: طرح‌های برق رسانی بزرگ‌ترین طرح‌های افتتاحی هفته دولت در استان بوشهر است که با 22.5 میلیارد تومان ایجاد شده است.

وی کنترل و مصرف بهینه برق را به عنوان یک ضرورت مطرح کرد و ادامه داد: در سال تولید ملی قرار داریم و باید از تولیدات داخلی خود به بهترین نحو استفاده کنیم.

استاندار بوشهر هفته دولت را بهترین زمان برای انعکاس فعالیت‌های دولت و خدمات ارائه شده به مردم دانست و اضافه کرد: هفته دولت جلوه کارآمدی و اقتدار نظام است.

وی بیان داشت: باید تلاش کنیم با کارآمدی خود، توطئه‌های دشمنان را ناکام بگذاریم و در این مسیر همت و تلاش مسئولان و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب نقشه راه ما برای رسیدن به هدف است.

همچنین با حضور استاندار بوشهر و تعدادی از مسئولان استان دو پروژه برق رسانی و بازار بزرگ چغادک افتتاح و عملیات اجرایی فاز دوم نمایشگاه بین‌المللی بوشهر هم آغاز شد.

بازار بزرگ شهر چغادک در زمینی به مساحت دو هزار و 700 متر مربع ایجاد شده است که شهرداری چغادک برای ایجاد 49 غرفه 660 میلیون تومان هزینه کرده است.

عملیات اجرایی فاز دوم نمایشگاه بین‌المللی بوشهر به منظور توسعه این نمایشگاه آغاز شد که سه هزار متر به مساحت این نمایشگاه اضافه خواهد کرد و دارای نمازخانه، ساختمان اداری و پارکینگ است که برای آن 1.5 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است. این نمایشگاه در حال حاضر دارای دو هزار متر وسعت است.