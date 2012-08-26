واکنش نمایندگان پارلمان کویت به ربوده شدن تبعه این کشور در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر ، تعدادی از نمایندگان پارلمان کویت خواستار استفاده از کمکهای مالی این کشور به لبنان برای آزادی "عصام الحوطی" که افراد مسلح وی را در منطقه البقاع ربوده اند شدند.
"محمد هایف" نماینده پارلمان کویت گفت: ربوده شدن یک شهروند کویتی باید واکنش سریع دولت را به دنبال داشته باشد .باید از اهرم کمک ها مالی به لبنان برای آزادی الحویطی استفاده کرد.
"علی العمیر" دیگر نماینده پارلمان نیز ضمن مسئول دانستن دولت لبنان درباره وضع سلامتی الحوطی بیان کرد: وزارت خارجه کویت باید موضوع الحوطی را دنبال کند و در راستای آزادی اش تلاشی کند.
"عبداللطیف العمیری" یکی دیگر از نمایندگان پارلمان کویت نیز گفت: کویت یکی از بزرگترین حامیان لبنان است و هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که از این پولها برای آزادی الحوطی استفاده شود.
العمیری بیان کرد: چرا وزارت خارجه کویت واکنشی در این باره نشان نمی دهد.
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