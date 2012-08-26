واکنش نمایندگان پارلمان کویت به ربوده شدن تبعه این کشور در لبنان

نمایندگان پارلمان کویت با اشاره به ربوده شدن یک تبعه کویتی در منطقه البقاع لبنان خواستار استفاده از کمک های مالی این کشور به لبنان به عنوان اهرمی برای آزادی وی شدند.