۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

شهر شیراز میزبان/

حضور تجسمی کاران البرز در نهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع)

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت هنری سینمایی اداره کل ارشاد البرز از حضور هنرمندان تجسمی کاراستان البرزی در نهمین جشنواره ملی "هنرهای تجسمی امام رضا(ع)" به میزبانی استان فارس خبر داد.

ابراهیم شریفی در گفتگو با خبرنگارمهر، از آغاز جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا(ع) در شهر شیراز خبر داد و گفت:  هنرمندان تجسمی کار البرزی روز چهارشنبه  به استان فارس اعزام می شوند تا در نهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) با هنرمندان سایر استانها به رقابت بپردازند.

وی افزود: این هنرمندان در رشته های "طراحی، نقاشی، ارتباطات تصویری، مجسمه سازی، نگارگری، تذهیب و گل و مرغ" آثار و توانمندی های خود را به منحصه ظهور می رسانند.

شریفی  درخصوص نحوه انتخاب این هنرمندان برای اعزام به این جشنواره کشوری نیز ادامه داد:  در این جشنواره هشت هنرمند تجسمی کار از استان البرز که جزو برگزیدگان و منتخبان آزمون فشرده استانی بوده اند اعزام می شوند.

"نهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا(ع)" 28 الی 31 شهریور ماه به میزبانی استان فارس ودر شهر شیراز با حضور هنرمندان سایر استانها برگزار خواهد شد.

