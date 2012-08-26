گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور در طرقبه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور صبح یکشنبه در هتل بزرگ طرقبه با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو فعال ایرانی مقیم خارج از کشور آغاز شد.

در این گردهمایی چندین کارگاه آموزشی از جمله کارگاه اخلاق دانشجویی، قرآن شناسی و شیوه‌های تبلیغ قرآنی و کارگاه رسالت انجمن‌های اسلامی در بیداری اسلامی برگزار می‌شود.

همچنین کارگاه بررسی تحولات منطقه عربی و شمال آفریقا توسط رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کارگاه دانشجویان تولید ملی و سرمایه ایرانی، کارگاه تحولات سیاسی اجتماعی داخل کشور و کارگاه‌های نیاز شناسی و مخاطب شناسی در فعالیت‌های فرهنگی، مهدویت و آینده پژوهشی و روش برنامه‌ریزی فرهنگی ویژه تشکل‌ها برگزار خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های این گردهمایی می‌توان به نشست‌های تخصصی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه و بنیاد ملی نخبگان است که با حضور معاونان وزرا چون محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت، ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم، قشقاوی معاون وزیر امور خارجه، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، خواجه سروری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می‌شود.

گفتنی است برگزاری کمیسیون‌های منطقه‌ای، اروپا و آمریکا، آسیا و اقیانوسیه نیز از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در این گردهمایی است که با حضور رایزنان علمی ایران در کشورها و نمایندگان ولی فقیه و کارشناسان سازمان های مربوطه برگزار می‌شود.

شایان ذکر است این گردهمایی صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام جواد اژه‌ای نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور در اروپا، حجت‌الاسلام محمدعلی نظام‌زاده نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور در آسیا و اقیانوسیه، حجت‌الاسلام محسن دعاگو عضو شورای سیاست‌گذاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان خارج از کشور و حجت‌الاسلام علیدوست مسئول کرسی‌های آزاد اندیشی دانشگاه‌های کشور افتتاح شد و تا دهم شهریور ماه سال جاری در مشهد ادامه خواهد داشت.