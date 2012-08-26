30 هزار واحد صنفی در استان زنجان فعالیت می کنند

محمد کاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت بازار استان زنجان را مطلوب اعلام کرد و افزود: در استان کالاهای اساسی و کلیه اقلام به وفور موجود است و کالاهای اساسی به خوبی ذخیره سازی شده است.

وی ادامه داد: استان زنجان اولین استان بود که قیمت مرغ را تثبیت کرد.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان گفت: سازمان صنفی از لحاظ سخت افزاری پیشرفت خوبی دارد و در این راستا اتوماسیون اداری راه اندازی شد.

کاوندی تاکید کرد: صدور پروانه کسب الکترونیکی در سازمان دیروز راه اندازی شد.

وی افزود: راه اندازی این سیستم الکترونیکی از اتلاف وقت جلوگیری می کند و در این راستا مردم بهتر می توانند پرونده های خود را رصد کنند.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان یادآور شد: بانک ملی در خود مجموعه راه اندازی شده و نمایندگی بیمه پاسارگاد در داخل مجموعه راه اندازی شده است.

کاوندی گفت: استان زنجان در اجرای طرح شبنم رتبه اول را در کشور کسب کرد.

وی در ادامه افزود: استان زنجان در کالای قاچاق برتر است چرا که چهار راه کالای قاچاق است.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان افزود: در استان زنجان 141 اتحادیه و در شهر زنجان 69 اتحادیه وجود دارد.