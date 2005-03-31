به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر مجموعه شعر « گلستان آتش » با محوريت موضوع حماسه و شهادت به مضامين بلند دفاع مقدس پرداخته است . بهروز ساقي شاعر اين مجموعه در صفحه آغازين اثر خود نوشته است : هر ارزشي هست از دفاع مقدس ، شهيد و شهادت است .

ديباچه‌ « گلستان آتش » به قلم احمد عزيزي است كه سابقه دوستي و آشنايي ديرينه با بهروز ساقي دارد . عزيزي در اين ديباچه درباره شاعر « گلستان آتش » مي‌نويسد : «« . . . من البته پيش از هرچيز از جانبازي‌هاي او در راه انقلاب اسلامي و قدم صدق و اخلاصش در مسير آرمان‌هاي بلند معنوي و از جمله بارزترين آن‌ها يعني عشق به ائمه عصمت و طهارت « سلام الله عليهم اجمعين » مطلع بودم . . .

. . . راستش را بخواهيد براي ثبت در تاريخ و نصب در جغرافيا هم كه شده بايد بگويم آن ايامي كه با « ساقي » و ساير دوستاني كه پاي در راه پرمخاطره شعر و ادب انقلاب گذاشته بودند ، گذراندم از شورانگيزترين ، زيباترين و خاطره‌آميزترين ايام زندگاني ادبي من بود كه هرگز فراموش نخواهم كرد . . .

. . . باري در خلوتي نيمه شبانه يادداشت‌هاي او را بررسي كردم و به ابياتي برخوردم كه قلب هر شاعري را به تپش و جان هر عاشقي را به لرزش وا مي‌دارد . راستي « بهروز» چه مردانه و محكم ماجراي مردان خدا و نبرد مقدسشان را در غزل « بازگشت پرستو‌ها » بيان مي‌كند. . . »»

گلستان آتش با غزل « بازگشت پرستو‌ها » كه يكي از پانزده غزل اين مجموعه است ، آغاز مي‌شود . مثنوي « خدا و خمپاره » و شعر نو « راز سربه مهر » ده رباعي و يازده دو بيتي ، ديگر اشعار اين مجموعه هستند .

براي نمونه غزل آغازين اين مجموعه كه براي بازگشت پرستو‌هاي خونين‌بال به خاك وطن سروده شده است را در ادامه مي‌خوانيد:

اي زمين و آسمان عرصة شهودتان

مرگ هم نمي‌كند رخنه در وجودتان

رفته‌ايد و مانده‌ايم ، رسته‌ايد و بسته‌ايم

خالي از طراوت است شهر در نبودتان

سوختيد و ساختيد ، لاله‌گون گداختيد

ديده مي‌شود هنوز شعلةْ صعودتان

درهواي پرهوس سينه شد پر از نفس

پاك و تازه مي‌شود در پي ورودتان

گم شده دلم در اين ، شهر پر زشور و شر

گوئيا نهفته در ، سينة كبودتان

در ميان اشك و آه اين بود سرودمان

بچه‌هاي فاطمه تا ابد درودتان !

گلستان آتش در شمارگان 2000 نسخه ، با 68 صفحه و قيمت 6000 ريال توسط نشر مجنون روانه بازار كتاب شده است.