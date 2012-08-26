بهره برداری از 66 پروژه بسیج سازندگی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهارداشت: هفت پایگاه، 14 خانه عالم، سه گلزار شهدا، یک کتابخانه روستایی، سه زمین ورزشی، دو مسجد در سایت مسکن مهر، 13 استخر ذخیره آب و 23 قنات از جمله این پروژه ها است.

وی همچنین به سایر پروژه های در دست اجرای این مجموعه اشاره کرد و افزود: در هفته بسیج تعداد 60 پروژه و در هفته دفاع مقدس نیز تعداد 40 پروژه توسط بسیج سازندگی استان افتتاح می شود.

زهرائی با اشاره به اینکه همچنین از محل پروژه های مهر ماندگار نیز برای بسیج سازندگی خراسان جنوبی اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان ابلاغ شده است، افزود: این اعتبارت در قالب اجرای 191 پروژه تعریف شده است.

وی اضافه کرد: اگر این اعتبار تامین شود پیش بینی می شود این تعداد پروژه تا سالروز آزادسازی خرمشهر در سال آینده به بهره برداری برسد.

اعزام 30 گروه جهادی به مناطق زلزله زده غرب

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین در خصوص کمک به زلزله زدگان غرب کشور، نیز تصریح کرد: 30 گروه جهادی از این استان آماده اعزام به مناطق هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد 20 گروه عمرانی، هفت گروه فرهنگی، امدادی و خدمات رسانی و سه گروه پزشکی هستند.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی یادآور شد: تاکنون دو کامیون اقلام گرمازا به این مناطق ارسال شده است.