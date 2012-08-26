گروه های کر همسرایان معلم در جشنواره هنرهای آوایی شرکت می کنند

ناصر فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:19 استان به مرحله کشوری این جشنواره راه پیداکردند که از این گروهها،11 استان پسران و 14 گروه دختران هستند.

وی افزود: این در حالی است که برای نخستین بار،یک گروه از شهرستانهای تهران و یک گروه از چهارمحال و بختیاری برگزیده کشور از میان شرکت کنندگان، معلم هستند.

کارشناس هنرهای آوایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:هدف از برگزاری مسابقات، ایجاد فرصت و زمینه برای رقابت سالم، غنی سازی اوقات فراغت، آشنایی بیش از پیش دانش آموزان با ارزشها و مبانی دینی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی است.

هنرهای آوایی مدارس تبلور خواستهای نظام فرهنگی کشوراست

وی در پاسخ به این پرسش که چرا خراسان رضوی برای میزبانی انتخاب شده است، بیان داشت: نهادهای فرهنگی و حتی سیاسی کشور با سرود، مشکلی ندارند، هنرهای آوایی مدارس به طور دقیق تبلور خواستهای نظام فرهنگی کشور است؛ درست همان مضامین و مفاهیمی که نظام فرهنگی به دنبال آن است.

وی افزود: نظام فرهنگی کشور قبل از پذیرش موسیقی، سرود را پذیرفت، مشهد سالهاست که برگزارکننده جشنواره های فرهنگی هنری است، برای وزارت مهم است که در کنار فعالیتهای هنری، فرصت حضور در بارگاه منور رضوی فراهم شود.

وی ادامه داد: تا کنون7 دوره مسابقات فرهنگی هنری پی در پی و 2 دوره که پیوسته نبوده اما با سرود هم شروع شده در این استان انجام پذیرفته است.

فلاحی در مورد این که چرا مسابقه به جشنواره تغییر نام داده است، گفت: مسابقه با اعزام تیمهای داوری به استانها و انتخاب در مرحله بازبینی انجام می شود اما در مرحله کشوری هدف این است که دانش آموزان در شرایط اردویی آثار و کارهایشان را ارائه کنند.

وی افزود: در سنوات گذشته به این مهم رسیدیم که رقابت، ما را از اهداف دور می کند این در حالی است که بنا داشتیم در تابستان، فرصتی فراهم شود تا منتخبین در شرایطی زیارتی و سیاحتی، تقدیر شده و نیز آثار یکدیگر را به دیده نقد ببینند، که البته این هم خود نوعی آموزش است.

دبیر سی امین جشنواره هنرهای آوایی در مورد چگونگی انتخاب برترینها گفت: مسابقات در مراحل آموزشگاهی، ناحیه ای و منطقه ای و سپس استانی انجام شده و بنا به فاکتورهای از پیش تعیین شده توسط کارشناسان فن، داوریها انجام و برترینها به مرحله کشوری راه یافتند.

فلاحی از برگزاری جلسات نقد و بررسی آثار در جریان برگزاری جشنواره یادکرد و افزود: این هم اندیشیها، با حضور دو تن از استادان بزرگ موسیقی ایران،آقایان دکتر حمید عسگری و دکتر پیروز ارجمند انجام می شود.

زیارت امام رضا(ع) اصلی ترین برنامه اردوی فرهنگی

وی اظهار داشت: من امیدوارم منتخبین از این فرصت آموزشی، نهایت بهره برداری را داشته باشند.

کارشناس هنرهای آوایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: زیارت هشتمین امام همام حضرت رضا(ع)نیز از اصلی ترین برنامه های این اردوی فرهنگی هنری است.

وی یادآور شد: بازدید از اماکن فرهنگی و تاریخی شهر نیشابور نیز در دستور کار قرار دارد، تا شرکت کنندگان از نزدیک با آثار و ابنیه شهر عزیزی که محل عبور امام رئوف بوده؛ آشنا شوند.

وی بیان داشت:اجرای سرود همگانی در مراسم اختتامیه و مراسم تجلیل از برگزیدگان از جمله برنامه هایی است که چون سنوات گذشته مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته و در این جشنواره نیز اجرا خواهد شد.

فلاحی افزود: این جشنواره در دو بخش دختران و پسران در اردوگاه شهید رجایی باغرود اجرایی می شود.

وی گفت: پسران از سوم تا هفتم شهریور و دختران از هشتم تا دوازدهم این ماه، میهمان خراسان رضوی و زائر بارگاه ملکوتی امام مهربانیها هستند.

لزوم توجه به موسیقی بومی و سنتی

وی در پاسخ به این پرسش که چه پیام یا توصیه ای برای نخبگان هنرهای آوایی جامعه دانش آموزان کشور دارید، بیان داشت: من امیدوارم این برترینهای عرصه فرهنگی کشور، اول از همه جوانی را پاس بدارند.

وی گفت: چنین فرصتهایی کمتر در زندگی افراد رخ می نمایاند و گاه سکویی برای پرواز و رسیدن به مراتب عالیه هنر و پیشرفت است، لذا لازم است از لحظه لحظه این فرصت طلایی به نحو احسن استفاده و توشه بیاندوزند.

کارشناس هنرهای آوایی وزارت آموزش و پرورش افزود: منتخبین بایستی هم زمینه هنری که انتخاب کرده اند را به نحو احسن دنبال کنند تا زحمات خود،خانواده مربیان و مدارس را ارج نهند و به ثمر برسانند و هم در اندیشه سامان آینده خویش از هیچ کوششی دریغ نورزند که مملکت به هنرمندان تحصیلکرده، متخصص و اهل فن نیاز دارد.

وی بیان کرد: ایران زمین از پیشینه و غنای فرهنگی هزاران ساله ای برخوردار و سرآمد در هنر و ادبیات است این را تمام جهان می داند پس نخبگان هنرهای آوایی با تاسی به این غنای فرهنگی و توجه به موسیقی بومی و سنتی محل زندگی خود، در پاسداشت منتخب شدن خود بکوشند.