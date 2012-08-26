نصرالله: مقاومت اسلامی معادلات جدیدی را رقم خواهد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهای خود با مقامات لبنانی روز جاری با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات لبنان و برخی تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

امیرعبداللهیان اظهار نمود با هوشیاری و همدلی مردم و دولت سوریه توطئه های خارجی علیه این کشور که به منظور مقابله با محور مقاومت صورت می‌گیرد به شکست انجامید و افزود ما اطمینان داریم که بشار اسد و مردم سوریه این مرحله را با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت و راه مقاومت و حمایت از کشورهای مقاوم در منطقه را ادامه خواهند داد.

وی ضمن اشاره به اراده، عزم و مقاومت مردم لبنان گفت: مثلث مقاومت، ارتش و مردم لبنان نقش مهمی در پیروزی و تثبیت جایگاه مهم منطقه‌ای این کشور دارد و ما ضمن تجلیل از روحیه مقاوم مردم لبنان و سایر گروههای سیاسی، بر کمک مستمر لبنان درهمه عرصه ها تأکید می کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان نیز در این دیدار ضمن تمجید از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل مسائل منطقه تصریح کرد نقشه ها و طرحهای خارجی علیه سوریه به بن رسیده اند و جمهوری اسلامی ایران براساس مواضع ثابت خود در حمایت و دفاع از حقوق ملت های منطقه، از خواسته های برحق مردم سوریه، حمایت کرده و بر ارائه راهکارهای سیاسی در حل بحران سوریه تأکید می کند.

وی بر آمادگی مقاومت به منظور خنثی سازی و مقابله با توطئه های محور آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید و اضافه نمود که امروز در سایه بیداری اسلامی در خاورمیانه وضعیت رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری رو به ضعف و افول نهاده است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به هوشیاری مقاومت نسبت به تهدیدات رژیم صهیونیستی اظهار داشت مقاومت به دور از چالشها و تنشهای پیرامونی با قدرت در مقابل تهدیدات ایستادگی کرده و معادلات جدیدی را رقم خواهد زد.