4 طرح عمرانی در دلفان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دریکوند پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این طرحها اظهار داشت: این طرحها شامل یک واحد پرورش 20 هزار قطعه ای مرغ گوشتی، آبرسانی به روستای حسن آباد میربگ و برقرسانی مزار شهید گمنام روستای ظفر آباد بود که در این روز به بهره برداری رسد.

وی با اشاره به اینکه 5 میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها هزینه شده است، بیان داشت: با به بهره برداری رسیدن این طرحها علاوه بر اینکه 130 خانوار روستایی دلفان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند زمینه اشتغال 10 نفر از افراد جویای کار نیز در این شهرستان فراهم شد.

دریکوند همچنین در این مراسم با اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم اقدامات گسترده ای در جهت عمران و آبادانی این شهرستان شده است، ادامه داد: تمام تلاش ما محرومیت زدایی 100 درصد این شهرستان در تمامی زمینه ها بوده و این امر با تلاش مسئولان و مردم محقق می شود.

امام جمعه نورآباد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی در این شهرستان خدمات فراوانی صورت گرفته است، افزود: با توجه به عمق محرومیت منطقه جا دارد مسئولان بیش از گذشته با جذب کردن اعتبارات کافی نسبت به آبادانی این منطقه تلاش کنند.

حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن خدمات دولت در چند سال اخیر در این شهرستان به دور از انصاف است، یادآور شد: توجه مسئولان به وظایف و مسئولیت های خود بر اساس موازین شرعی و اسلامی، سعادت افراد را به همراه دارد که امیدواریم مسئولین این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهند.

شهرستان دلفان با 145 هزار نفر جمعیت در شمال غربی استان لرستان قرار دارد.