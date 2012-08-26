به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در راستای برنامه های آماده سازی خود در روزهای 14 و 17 شهریور در دو دیدار تدارکاتی که به میزبانی ورزشگاه انقلاب شهر کرج برگزار خواهد شد به مصاف سوریه می رود.

محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز با تائید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی مذاکراتی که با فدراسیون فوتبال داشتیم قرار شد دیدار های تدارکاتی تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شود و کرج طی روز های 14 تا 17 شهریور ماه میزبان این دو دیدارخواهد بود.

وی ادامه داد: با تلاش هایی که صورت گرفته قرار است اردوی تیم ملی جوانان سوریه هم در کرج برگزار شود.