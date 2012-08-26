  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۴

راستاد عنوان کرد:

افتتاح و کلنگزنی 32 میلیاردتومان پروژه بندری در استان بوشهر

افتتاح و کلنگزنی 32 میلیاردتومان پروژه بندری در استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: طی هفته دولت امسال 32 میلیاردتومان پروژه بندری در استان افتتاح یا کلنگزنی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح یک‌شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی ساماندهی پسکرانه بندر تجاری دیر اظهار داشت: هفت میلیارد و 100 میلیون تومان برای اجرای طرح ساماندهی پسکرانه بندر تجاری دیر هزینه خواهد شد که این عملیات در مدت 20 ماه اجرا می‌شود.

وی به مشخصات و بخش‌های مختلف این طرح اشاره کرد و ادامه داد: این طرح شامل ساختمان اداری، برج کنترل، ساختمان تجسس و نجات، انبار نگه‌داری کالا، آتش‌نشانی، اتاقک پمپاژ مخازن زمینی آب به مساحت چهار هکتار است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های خوبی در دولت‌های نهم و دهم برای توسعه بنادر استان بوشهر صورت گرفته است، اضافه کرد: بیش از 500 میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: از مهمترین پروژه‌های مهم بنادر استان بوشهر پروژه جاده دسترسی جزیره نگین بوشهر است که شهر بوشهر را از حصار خارج می‌کند و با بهره‌برداری از آن می‌توانیم محوطه‌های عملیاتی را بدون محدودیت توسعه دهیم.

راستاد به امکان دسترسی این جزیره به راه‌آهن اشاره کرد و بیان داشت: پیشنهاد الحاق جزیره عباسک به جزیره نگین در کارگروه اقتصادی استان نیز ارائه شده است.

وی به مزاحمت تردد کامیون‌ها در سطح شهر اشاره کرد و گفت: بهره‌وری دروازه ورود و خروج بندر به لحاظ ترافیک شهری پایین است که مشکلاتی را در این ارتباط به وجود می‌آورد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: با خروج از این موقعیت و تمرکز فعالیت‌های پرترافیک در جزیره نگین به واسطه دسترسی مستقل پس کرانه‌ای که در این جزیره به بزرگراه ورودی شهر داریم، این مشکلات مرتفع می‌شود.

کد مطلب 1680863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها