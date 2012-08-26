افتتاح و کلنگزنی 32 میلیاردتومان پروژه بندری در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح یک‌شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی ساماندهی پسکرانه بندر تجاری دیر اظهار داشت: هفت میلیارد و 100 میلیون تومان برای اجرای طرح ساماندهی پسکرانه بندر تجاری دیر هزینه خواهد شد که این عملیات در مدت 20 ماه اجرا می‌شود.

وی به مشخصات و بخش‌های مختلف این طرح اشاره کرد و ادامه داد: این طرح شامل ساختمان اداری، برج کنترل، ساختمان تجسس و نجات، انبار نگه‌داری کالا، آتش‌نشانی، اتاقک پمپاژ مخازن زمینی آب به مساحت چهار هکتار است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های خوبی در دولت‌های نهم و دهم برای توسعه بنادر استان بوشهر صورت گرفته است، اضافه کرد: بیش از 500 میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: از مهمترین پروژه‌های مهم بنادر استان بوشهر پروژه جاده دسترسی جزیره نگین بوشهر است که شهر بوشهر را از حصار خارج می‌کند و با بهره‌برداری از آن می‌توانیم محوطه‌های عملیاتی را بدون محدودیت توسعه دهیم.

راستاد به امکان دسترسی این جزیره به راه‌آهن اشاره کرد و بیان داشت: پیشنهاد الحاق جزیره عباسک به جزیره نگین در کارگروه اقتصادی استان نیز ارائه شده است.

وی به مزاحمت تردد کامیون‌ها در سطح شهر اشاره کرد و گفت: بهره‌وری دروازه ورود و خروج بندر به لحاظ ترافیک شهری پایین است که مشکلاتی را در این ارتباط به وجود می‌آورد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: با خروج از این موقعیت و تمرکز فعالیت‌های پرترافیک در جزیره نگین به واسطه دسترسی مستقل پس کرانه‌ای که در این جزیره به بزرگراه ورودی شهر داریم، این مشکلات مرتفع می‌شود.