هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از آغاز به کار تیم‌های رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان دختر و پسر تکواندو استان قم در مسابقات رده‌های سنی مختلف لیگ های تکواندو قهرمانی باشگاه‌های کشور، اکنون تیم هایی پر امید و قدرتمند به نمایندگی از هیئت تکواندو استان قم برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور در حال آماده شدن هستند.



حضور مستمر تکواندوکاران قمی در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور



وی ادامه داد: حضور موفق در مسابقات تکواندو قهرمانی کشور و همچنین پیکارهای لیگ‌های باشگاه‌های کشور در اولویت مهم‌ترین برنامه‌های هیئت تکواندو استان قم قرار دارد و برای اعزام هر تیم به این رقابت‌ها مسابقات انتخابی استان نیز برگزار می‌شود تا بهترین نفرات در عالی‌ترین شرایط روحی و جسمی برای مصاف با حریفان اعزام شوند.



دبیر هیئت تکواندو استان قم با بیان اینکه پیکارهای قهرمانی کشور در نیمه دوم شهریور ماه برگزار می شود، افزود: امسال بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های تکواندو قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور با شرکت تیم‌های مدعی از استان‌های مختلف به انجام می رسد.



وی یادآور شد: در این مسابقات تمام چهره‌های مطرح و سرشناس تکواندو کشورمان در رده سنی خردسالان در هر دو بخش دختران و پسران در اوزان مختلف حضور دارند و برای کسب عناوین برتر کشور با یکدیگر به رقابت می پردازند.



آقایی بیان داشت: با توجه به این موضوع امسال پیکارهای تکواندو قهرمانی رده سنی خردسالان کشور در بخش پسران از روز پانزدهم شهریور ماه به مدت دو روز برگزار می شود، ضمن اینکه رقابت‌های رده سنی خردسالان بخش دختران نیز از روز هجدهم شهریور ماه به مدت دو روز به انجام خواهد رسید.



رقابت دختران و پسران تکواندوکار خردسال کشور در خانه تکواندو



وی با بیان اینکه پیش بینی می شود رقابت های این دوره از کیفیت و سطح بسیار بالایی برخوردار باشد، یاد آور شد: در مسابقات تکواندو قهرمانی کشور نزدیک به 400 تکواندوکار حضور می یابند که در اوزان مختلف بر روی دو تاتامی برای کسب عناوین اول تا سوم تکواندو کشور به رقابت می‌پردازند.



دبیر هیئت تکواندو استان قم ابراز داشت: تیم هیئت تکواندو قم نیز با ترکیبی متشکل از بهترین تکواندوکاران قمی عازم پیکارهای تکواندو قهرمانی کشور می شود در حالی که هدایت این تیم را یکی از مربیان پرتلاش تکواندو قم بر عهده خواهد داشت.



وی افزود: بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری تکواندو پسران کشور در رده سنی خردسالان رده سنی هشت تا 10 سال در حالی برگزار می شود که تنها متلودین دهم دی ماه سال 1380 تا دهم دی ماه سال 1383 مجوز حضور در این رقابت ها را دارند.



آقایی افزود: همچنین هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری خردسالان دختر در رده سنی هشت تا 10 سال به انجام می‌رسد در حالی که ورود تیم ها به محل برگزاری این رقابت ها تا هفدهم شهریور ماه در نظر گرفته شده است.