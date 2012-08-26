ارسال کمکهای جمع آوری شده شهرداری منطقه 8 به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: این کاروان شامل کمکهای نقدی و کالاهایی همچون پتو، موکت، پوشاک و لباس، وسایل گرمایشی، آب معدنی، وسایل بهداشتی و شوینده، حبوبات، برنج، روغن و انواع کنسروهای ماهی و لوبیا است.

وی افزود: کمکهای مالی کارکنان شهرداری این منطقه نیز با تشکیل ستاد ویژه ای در معاونت اداری و مالی شهرداری منطقه 8 جمع آوری شده است.

شادالوئی اظهار امیدواری کرد با ادامه کمکهای مردمی و ارائه خدمات جهادی به حادثه دیدگان، شاهد بازسازی هر چه سریعتر مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی باشیم.

وی با اشاره به اینکه شتاب بیشتر در بازسازی مناطق زلزله زده شهرستانهای اهر، هریس و ورزقان ضروری ترین نیاز این مناطق است، اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است که به بهبود وضعیت معیشتی و زندگی طبیعی مردم و آبادانی منطقه منجر شود تا بتوانیم ضمن تحقق منویات رهبری در بازسازی مناطق زلزله زده در اسرع وقت به تکلیف خود عمل کرده باشیم.