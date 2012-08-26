79 پروژه صنعت برق خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی این پروژه ها را شامل 32 پروژه احداث و توسعه برق روستایی، 20 پروژه احداث و توسعه برق شهری، 10 پروژه روشنایی معابر و 7 پروژه برق رسانی عنوان کرد.

علی رفیعی اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها 50 میلیارد و 296 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و تملک دارایی سرمایه گذاری شده است .

وی ادامه داد: در اجرای این پروژه ها بیش از 57.6 کیلومتر شبکه فشار متوسط ، 32.8 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 66 دستگاه ترانسفورماتور اجراء و نصب شده است.

رفیعی همچنین گفت: از مجموع این طرح ها 15 پروژه در شهرستان بیرجند، 24 پروژه در شهرستان قاین، پنج پروژه در فردوس، 13 پروژه در نهبندان، دو پروژه در سربیشه، هشت پروژه در شهرستان سرایان، شش پروژه در شهرستان درمیان و شش پروژه دیگر در شهرستان بشرویه در طی روزهای هفته دولت و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با افتتاح این پروژه ها پنج هزار و 861 خانوار شهری و روستایی استان از نعمت برق بهره مند می شوند.