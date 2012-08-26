مسابقه "سی مرغ" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با محوریت خلاقت در زمینه دریافت و عرضه موضوع برگزار می شود و علاقه مندان بر مبنای توانایی، سابقه و علاقه خود و دریافتی که از موضوع خواهند داشت می توانند در طول جشنواره ضمن مطالعه و بهره گیری از محضر اساتید صاحب نظر، طرح پیشنهادی خود را انتخاب و اعلام کرده و ضمن مشاوره با استادان، اثر خود را ارائه کنند تا آثار برگزیده با ارزیابی شرکت کنندگان و داوران برگزیده شود.

گروه برگزار کننده مسابقه، موضوع پرندگان در هنر و ادب ایرانی را برای این مسابقه در سال 91 برگزیده اند همچنین محورهایی از جمله پرندگان در ادبیات ایران، اساطیر ایرانی، هنرهای ایرانی، متون تاریخی، نمادهای سمبلیک عرفانی، باورهای قومی و عامیانه و در آثار موزه ای و سایر موارد مشابه به عنوان سرفصل هایی در کنار سایر محورهای خلاقانه پیشنهاد می شود.

علاقه مندان تا 22 شهریور 91 برای شرکت در این مسابقه فرصت ثبت نام دارند. همچنین بخش اول مسابقه با برگزاری نشست های علمی از یکشنبه 26 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور هیئت علمی مسابقه متشکل از سید محمد بهشتی، عبدالمجید شریف زاده، رامین مرآتی، احمد صدری و سید مجتبی حسینی ششم مهر ماه برگزار می شود.

