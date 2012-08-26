اکران رایگان فیلم سینمایی شب در سینماهای قزوین

مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به برگزاری هفته فرهنگ رضوی در قزوین در کنار برپایی برنامه های مختلف، فیلم سینمایی شب به صورت رایگان در سینما مهتاب قزوین روز سه شنبه، هفتم شهریورماه به نمایش در خواهد آمد.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این فیلم در دو سانس 19 و 21 در سینما مهتاب به نمایش در می آید.

رسول صدر عاملی کارگردان فیلم شب با محوریت سفر به مشهد مقدس و پرداختن به مقوله زیارت، دست به ساخت این فیلم زده است.



اجرای تعزیه امام رضا (ع) در قزوین

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از اجرای تعزیه امام رضا (ع) در استان خبر داد.

رمضانی بیان کرد: همزمان با برگزاری هفته فرهنگ رضوی در استان قزوین، تعزیه امام رضا (ع) در صحن مطهر امامزاده حسین (ع) به مدت پنج شب به اجرا در می آید.

وی یادآورشد: اجرای تعزیه امام رضا (ع) که توسط یکی از گروه های مطرح تعزیه استان قزوین از ساعت 17 تا 19 در صحن مطهر امامزاده حسین (ع) از روز جمعه آغاز شده و تا روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در این تعزیه بخش ‌هایی از زندگی امام رضا (ع) در قالب چند پرده به نمایش در می آید.