هفته فرهنگی کرمان در مالزی برگزار می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی افضلی اظهار داشت: هفته فرهنگی کرمان در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری "ماتا" مالزی با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری استان کرمان برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: این نمایشگاه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، سازمان صنعت و معدن، انجمن هتل‌ داران و دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان 12 تا 26 شهریور ماه سال جاری برقرار می‌شود.

افضلی تصریح کرد: فعالان اقتصادی و گردشگری استان کرمان در این هفته فرهنگی به معرفی محصولات، تولیدات و خدمات خود می‌ پردازند.

وی ادامه داد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به عنوان بخش دولتی حمایت شرکت کننده‌ها را برای حضور و ایجاد فرصت معرفی قابلیت‌های خود به عهده دارد.

افضلی با اشاره به شباهت‌های فرهنگی و مذهبی ایران و مالزی ابراز داشت: مالزی از جمله کشورهای مسلمان پرجمعیت است و برپایی هفته فرهنگی کرمان موجب حضور گردشگران این کشور در ایران و استان کرمان و رونق مباحث اقتصادی و گردشگری است.

این مسئول گفت: با توجه به همکاری سفارت ایران در مالزی در برگزاری این هفته فرهنگی، احتمال انعقاد قراردادها و فروش محصولات وجود دارد.

افضلی ابراز داشت: با وجود بازار گسترده مالزی و مرکزیت جنوب شرق آسیا فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان کرمان است.

وی با بیان اینکه هم‌ استانی‌ها نیز در صورت تمایل می‌ توانند در قالب تور گردشگری در هفته فرهنگی کرمان در مالزی حضور یابند، افزود: برای حضور هم ‌استانی‌ها دو تور گردشگری در روزهای 11 و 19 شهریور ماه در نظر گرفته شده است.

افضلی تصریح کرد: در هفته فرهنگی کرمان در مالزی، سوغات کرمان، صنایع دستی، موسیقی محلی و بومی، توزیع بروشورها و سی ‌دی‌ هایی به زبان لاتین مختص استان کرمان و 32 شهرستان ارائه می‌ شود.

وی گفت: هر شب یکی از قالب‌های میراث فرهنگی استان کرمان مانند ارگ بم، روستای تاریخی میمند، باغ شاهزاده ماهان به عنوان محور برنامه‌ها قرار می‌ گیرد.

