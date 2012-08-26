چهار باند سارق خودرو و کابل برق در کردستان شناسایی و منهدم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فاتحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: دو باند سرقت خودرو، یک باند سرقت اقلام درون خودور، یک باند سرقت سیم برق و یک باند زورگیری با تلاش نیروهای انتظامی شهرستان سنندج پس از شناسایی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی عنوان کرد: در پی شایعه سرقت خودرو در سطح شهرستان سنندج نیروهای انتظامی تلاش زیادی به منظور کشف سارقان آغاز کردند و در نتیجه سارقان دستگیر و اقلام مسروقه زیادی از آنها کشف و ضبط شد.

رئیس اداره کشف سرقت کردستان اعلام کرد: با کاهش زمان کشف و فاصله وقوع در دو ماه اخیر 21 خودرو و یک موتور سیکلت سرقتی کشف و دو سارق دستگیر شدند.

فاتحی بیان کرد: باند سارقان اقلام درون خودروها نیز به همراه مال خرهای مربوطه بعد از 46 فقره سرقت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی اظهار داشت: باند یک نفره سرقت از شبکه برق و کابل های برق حوالی شهر سنندج و شبکه روستایی نیز با 25 فقره سرقت به همراه دیگر مال خرها دستگیر شده و پرونده آنها تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس اداره کشف سرقت پلیس آگاهی کردستان با بیان اینکه باندهای سارق دستگیر شده از افراد بومی استان بودند، افزود: سه نفر سارق و زورگیر از استان همجوار نیز با جیب بری توسط مسافرکشی از افراد سالخورده و مسن در ادامه کشف سرقت های مجموعه انتظامی دستگیر و پرونده آنها در حال بررسی است.

فاتحی با بیان اینکه رنج سنی سارقان بین 22 تا 34 سال و غالبا مجرد هستند، بیان کرد: اخباری مبنی بر سرقت کارت های عابر بانک نیز به گوش رسیده که شهروندان در راستای حفظ امنیت و کاهش آمار سرقت توسط افراد سودجو باید دقت لازم را داشته و تماس تلفنی در مورد نقل و انتقال وجوه نقدی به وسیله عابر بانک خود را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه کشف پرونده های راکد دو سال گذشته در دو ماه اخیر رشد خوبی را داشته است، عنوان کرد: فاصله بین سرقت ها و زمان کشف پرونده ها در استان کردستان کاهش داشته و این نشان از دقت و سرعت عمل مجموعه انتظامی استان دارد.

رئیس اداره کشف سرقت پلیس آگاهی کردستان در پایان بیان کرد: در راستای برقراری امنیت و رسیدن به جامعه امن همشهریان محترم خودروهای خود را مجهز به سیستم های امنیتی، پارک در مکان مناسب و امن و عدم سهل انگاری در بازگذاشتن خودروی خود کنند تا از آمار سرقت ها کاسته شود و رضایت خاطر شهروندان نیز مهیا شود.