بازدید هوایی فرماندار ری از مسیر تردد میهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید هوایی که از فرودگاه امام خمینی(ره) تا ورودی شهرری صبح یکشنبه انجام شد، فرمانده بسیج ناحیه حضرت عبدالعظیم(ع)، معاون عملیات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) تهران و تعدادی از فرماندهان عملیاتی سپاه تهران این مسیر را نظارت و کنترل کردند.

معاون عملیات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) مواضع، امکانات و چگونگی تأمین امنیت برای تردد میهمانان خارجی و همچنین هموطنانی که در مسیرهای منتهی به شهرستان ری از جاده های مواصلاتی شهرستان استفاده می کنند، تشریح کرد.

شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد با 120 عضو در تهران، از امروز پنجم شهریورماه در سطح کارشناسان آغاز شده و تا 11 شهریورماه ادامه خواهد داشت.