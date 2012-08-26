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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

بازدید هوایی فرماندار ری از مسیر تردد میهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد

بازدید هوایی فرماندار ری از مسیر تردد میهمانان اجلاس جنبش عدم تعهد

شهرری – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ری به همراه جمعی از فرماندهان عملیاتی سپاه استان تهران از مسیر تردد میهمانان اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد، به صورت هوایی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید هوایی که از فرودگاه امام خمینی(ره) تا ورودی شهرری صبح یکشنبه انجام شد، فرمانده بسیج ناحیه حضرت عبدالعظیم(ع)، معاون عملیات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) تهران و تعدادی از فرماندهان عملیاتی سپاه تهران این مسیر را نظارت و کنترل کردند.

معاون عملیات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) مواضع، امکانات و چگونگی تأمین امنیت برای تردد میهمانان خارجی و همچنین هموطنانی که در مسیرهای منتهی به شهرستان ری از جاده های مواصلاتی شهرستان استفاده می کنند، تشریح کرد.

شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد با 120 عضو در تهران، از امروز پنجم شهریورماه در سطح کارشناسان آغاز شده و تا 11 شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1680878

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