نرم افزار نوبت دهی بیمارستانی در نمایشگاه السیت مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آی تی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: نرم افزار نوبت دهی بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی مشهد در نمایشگاه السیت 91، مشهد رونمایی شد.

محمود اعلمی گفت: در راستای کاهش هزینه های رفت و آمد، با استفاده از پتانسیل های در دسترس و بهره گیری از اساتید دانشگاهی نوبت دهی سیستم جامع نوبت دهی بیمارستانی طراحی و پیاده سازی شد.

اعلمی ادامه داد: کاهش اتلاف وقت، افزایش رفاه و رضایتمندی بیشتر بیماران، کاهش حجم حضور بیماران در بیمارستان خارج از وقت تعیین شده، امکان نمایش برنامه هفتگی پزشکان بر روی صفحه مانیتور و به روز رسانی خودکار از مزایای این نرم افزار است.

اولین سامانه همراه شهرداری مشهد رونمایی شد

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد از رونمایی نخستین سامانه همراه شهرداری مشهد بر روی بستر تلفن همراه صورت گرفت.

علی آبسالان اظهار کرد: این سامانه برای نخستین بار در مشهد تهیه شده است که بیش از 40 سرویس شهروندی به تمامی زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی ارائه می دهد.

وی ادامه داد: از این تعداد سرویس، 30 سرویس آن تهیه شده که شامل سرویس‌های نقشه مشهد، تور تصویری، بحث خبر رسانی، پرداخت عوارض خودرو، پرداخت عوارض شهرسازی، سامانه 137، بقاع متبرکه، پزشک همراه، وضعیت پرونده شهر سازی، بانک اطلاعات شهری و... بوده و بر روی بستر تلفن همراه پیاده سازی شده است.

پارک موضوعی سلامت در مشهد احداث می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: پارک موضوعی سلامت با رویکرد و نگاه ویژه به حوزه سلامت شهروندان در محیط خارجی فرهنگسرای سلامت احداث می شود.

حسین شادکام اظهارکرد: پارک موضوعی سلامت در متراژی حدود هزار متر در قالب ارائه المان های حوزه سلامت در سال 92 احداث می شود.

وی با بیان اینکه رسالت اساسی فرهنگسرای سلامت، ارائه خدمت در حوزه سلامت جسمی شهروندان است تصریح کرد: پارک موضوعی سلامت در محل جدید فرهنگسرا واقع در ابتدای جاده سرخس احداث می شود تا شهروندان با موضوعات اساسی حوزه سلامت در قالب المان آشنا شوند.

توزیع 2میلیون بلیت کارت بین مشتریان ناوگان اتوبوسرانی مشهد

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت: از تاریخ افتتاح سامانه بلیت الکترونیک تاکنون بیش از 2میلیون کارت بلیت بین مشتریان ناوگان اتوبوسرانی مشهد توزیع شده است.

امیر خجسته در مورد خدماتی که از سوی سازمان اتوبوسرانی به صورت الکترونیکی ارائه می شود گفت: اجرای سامانه بلیت الکترونیکی ضمن کاهش هزینه های جابجایی پول خورد زمینه های لازم به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه از جنبه های بهداشتی و روانی را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین مکانیزه کردن فرایند جمع آوری کرایه باعث افزایش رضایتمندی استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی شده و موضوع چاپ بلیت های کاغذی و آثار و تبعات زیست محیطی و امنیتی آن و بروز اختلالات مالی در این حوزه به فراموشی سپرده می شود.

نرم‌افزار شهروند الکترونیک در مشهد رونمایی شد

مدیر فرهنگسرای فناوری و رسانه از نرم‌افزار شهروند الکترونیک در نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد خبر داد.

ماهان صفایی اظهار داشت: این نرم افزار توسط سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد برنامه ریزی و به همت فرهنگسرای فناوری و رسانه تهیه شده که مرحله اول آن را به اتمام رسیده است.

صفایی با بیان اینکه این بستر نرم‌افزاری شامل چند لوح فشرده است، گفت: در این لوح فشرده ها مباحث مربوط به تجارت الکترونیک، خانواده الکترونیک و امینت الکترونیک مطرح شده که هر کدام از این‌ها مباحث مورد نیاز شهروندان است.

بوستان سرو و پارک خطی دهخدا به بهره برداری رسید

شهردار منطقه 9 مشهد از تکمیل پارک سرو و پارک خطی دهخدا در این منطقه خبر داد.

محسن گل مشکی گفت: پارک سرو واقع در صیاد 8 در متراژ پنج هزار متر مربع و پارک خطی دهخدا نیز با هشت هزارمتر مربع مساحت در این منطقه اجرا شده است.

وی در این خصوص اضافه کرد: عملیات اجرایی بوستان سرو از اواخر مهرماه و پارک خطی دهخدا نیز از اواخر آبان آغاز شده بود که در حال حاضر با 100 درصد پیشرفت فیزیکی به پایان رسیده است.