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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

اعرابی خبر داد:

راه اندازی سامانه نرم افزار دفتر مطالعات آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد گرمسار

راه اندازی سامانه نرم افزار دفتر مطالعات آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد گرمسار

گرمسار - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از راه اندازی سامانه جامع نرم افزار دفتر مطالعات آموزش نیروی انسانی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

محمد اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی سامانه نرم افزار دفتر مطالعات آموزش نیروی انسانی در دانشگاه آزاد واحد گرمسار خبر داد و افزود: امروزه با توجه به پویایی سازمانها، توسعه فن آوری در زیر ساخت های سازمانی، آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروی انسانی کارآمد با هدف رفع کاستی ها و بهبود عملکرد منابع انسانی در جهت بالا بودن ارتقاء علمی کارکنان مدیران واساتید، ثبت اطلاعات اولیه کارکنان و اعضای هیئت علمی و همچنین وارد نمودن نام دوره ها بر اساس شناسه در این واحد دانشگاهی تولید و آماده بهره برداری گردید.

 وی اشاره کرد: روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی، پیشرفت‌های شگرف و عمیق علوم و فنون گوناگون در جامعه موجبات تحول و تغییر ساختارهای سازمانی را از اشکال سنتی به سوی ساختارهای پیچیده‌تر و تخصصی فراهم آورده است.

 مسئول آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار  افزود: در چنین وضعیتی ارتقاء ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات، لازمه تداوم حیات سازمانی و تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی است.

اعرابی حیات سازمان را تا حدود زیادی بستگی به مهارت‌ها و آگاهی‌های مختلف کارکنان دانست و گفت: هر چه این مهارت‌ها به هنگام و بهینه باشند، قابلیت سازگاری سازمان با محیط بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت‌های ویژه در مدیران و کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می‌شود که آنان در ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با شرایط متغیر محیطی وفق دهند و به عبارت دیگر، بحث توسعه منابع انسانی مقارن و جدایی‌ناپذیر از مقوله آموزش است.

   مسئول آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار خاطرنشان کرد: بدین جهت آموزش را می‌توان زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی نمود.

اعرابی در پایان اظهار داشت: رقابت دامنه‌دار بین‌الملل برای دستیابی و استفاده از فنون جدید و تأمین شرایط زیست مناسب‌تر و نیز دگرگونی‌های روزمره و سریع زندگی انسان، ضرورت تربیت و کسب آمادگی برای قبول آن در همه ابعاد را توجیه می سازد.

کد مطلب 1680888

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