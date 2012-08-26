  1. حوزه و دانشگاه
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

قدیمی خبر داد:

تسهیل تغییر رشته و دانشگاه/ جزئیات کاهش تحصیل در لیسانس

تسهیل تغییر رشته و دانشگاه/ جزئیات کاهش تحصیل در لیسانس

به گفته دبیر شورای عالی برنامه ریزی مراحل بازنگری آیین نامه دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته که آخرین بار در 1374 ابلاغ شده بود به پایان رسید و نحوه کاهش تحصیل در مقطع لیسانس مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی صبح امروز یکشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اضافه کرد: بخش آخر آیین نامه دوره های  دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بازنگری شد و مراحل نهایی را به پایان رساند. ارتقای کیفیت آموزش و کاهش طول ماندگاری دانشجو در مقطع لیسانس دو هدف مهم بازنگری این آیین نامه به شمار می آید.

وی به برخی ویژگیهای این آیین نامه اشاره کرد و گفت: آیین نامه جدید که باید به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برسد، تسهیلات خوبی را برای تغییر رشته و دانشگاه محل تحصیل در اختیار دانشجو قرار می دهد. بنابراین در صورتیکه دانشجو تمایل به تغییر رشته تحصیلی داشت می تواند از رشته ای به رشته دیگر یا از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تغییر وضعیت دهد.

این مقام مسئول در وزارت علوم با اشاره به نحوه کاهش ماندگاری دانشجو در مقطع لیسانس تاکید کرد: هر دانشجو در مقطع لیسانس باید بین 132 تا 140 واحد درسی را بگذراند، این آیین نامه به دانشجو کمک می کند که با افزایش سقف واحدها بتواند طول دوره لیسانس را به 3 یا 3.5 سال کاهش دهد.

قدیمی تاکید کرد که در این فرایند هیچ تغییری در واحدهای درسی به وجود نمی آید بلکه سقف دریافت واحد در هر نیمسال افزایش می یابد.

به گفته دبیر شورای عالی برنامه ریزی برای به اتمام رسیدن دوره لیسانس در دانشگاه این اجازه که دانشجو می تواند حداکثر تا 5 سال در دانشگاه تحصیل کند، محدود می شود و در ترمهای تابستان اجازه انتخاب واحد به خصوص در دروس مهارتی داده خواهد شد.

کد مطلب 1680889

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