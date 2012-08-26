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۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

کولیوند:

انتقال زندانیها از زندان های کرج با جدیت پیگیری می شود

انتقال زندانیها از زندان های کرج با جدیت پیگیری می شود

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای خروج زندان ها از کرج در حال حاضر انتقال زندانیها را در دستور کار داشته و با جدیت پیگیری می کنیم.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقال زندان های کرج گفت: وجود چهار زندان در کلانشهر کرج بی شک تاثیر مستقیمی در افزایش آسیب های اجتماعی و میزان جرم و جنایت در استان خواهد داشت.

وی اظهار داشت: انتقال زندان های کرج مدتی است به جد مورد پیگیری مسئولان و نمایندگان استان قرار گرفته و در این راستا فعلا خروج و انتقال زندانیها از زندان های کرج را دستور کار داریم.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 9 هزار زندانی از زندان های کرج به ورامین منتقل خواهند شد.

کولیوند گفت: تا کنون بالغ بر پنج هزار زندانی از زندانهای کرج منتقل شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خواست و مطالبه اصلی ما این است که زندان های کرج تنها مختص مجرمان و محکومان استان البرز بوده و این زندانها پذیرای مجرمان سایر استان ها نباشد.

وی گفت: برخی زندانهای کرج مانند زندان رجائی شهر جزو زندان های تخصصی کشور بوده و به ناچار پذیرای مجرمان سایر استان ها نیز خواهد بود اما تلاش می شود که سایر زندان ها از جمله قزلحصار تنها به زندانیهای خود استان اختصاص یابد.
 

کد مطلب 1680890

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