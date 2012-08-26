۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

کهگیلویه و بویراحمد/

کارخانه تولید تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین در بهمئی احداث می شود

بهمئی - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی کارخانه تولید تراکتورهای سنگین و نیمه سنگین در منطقه "گدار تختی" شهرستان بهمئی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداریکهگیلویه و بویراحمد صبح یکشنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: این طرح تولیدی در زمینی به مساحت 25 هکتار و زیربنای 12 هزار و 670 مترمربع احداث می‌شود. 

فرهاد باقرپور افزود: حجم سرمایه گذاری این کارخانه مهم تولیدی یکهزار و 690 میلیارد ریال و اشتغالزایی آن 186نفر است.

وی بیان کرد: ظرفیت تولیدی این کارخانه توسط شرکت  بخش خصوصی "بریس آرین" احداث می شود، چهار هزار دستگاه انواع تراکتور سبک و سنگین  در سال خواهد بود.

معاون استاندار اظهار داشت: برآورده کردن نیاز استان و استان‌های همجوار که قطب کشاورزی هستند به انواع تراکتور و نزدیکی بودن این کارخانه به کشور‌های حوزه خلیج فارس و صدور آن به این کشورها از مزیت‌های خاص این طرح مهم تولیدی در این منطقه است. 

