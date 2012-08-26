مجمع جهانی صلح اسلامی سران عدم تعهد را به پیگیری صلح عادلانه فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی صلح اسلامی، این مجمع همزمان با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران ، ضمن انتشار بیانیه ای خواستار تصویب برگزاری همایش بین المللی «الگوهای مدیریت جهانی در اندیشه و فرهنگ ملل غیرمتعهد» در ماههای باقیمانده سال 2012 شد.



متن کامل نخستین بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسب برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد ، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



امروزه وجود چالشها و تهدیدهای فراوان فراروی صلح در جهان را اغلب ملتها و مجامع نخبگی و سازمان های مدنی درک نموده و در مورد آن اتفاق نظر دارند. گستردگی آسیب ها و تهدیدهای صلح در دنیای امروز، موید آن است که الگو های مدیریت امور جهانی قادر به صلح سازی همگانی نبوده و نتوانسته اند امنیت را برای بشریت به ارمغان آورند. بلکه مطالعات علمی در خصوص منابع ایجاد آسیب های این حوزه نشان می‏دهند که الگوهای مبتنی بر سلطه و استعمارنو، که در برخی از صحنه های مدیریت جهانی چندین دهه به اجرا در آمده اند، سرابی از صلح را در پی داشته و خود از موانع صلح واقعی و گسترش زمینه های ایجاد و تکثیر بی ثباتی در جهان بوده اند.



اینکه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران نیز طراحی الگوئی مشترک و مورد اجماع از مدیریت جهانی را در دستورکار خود قرار داده است، به ویژه از این ترجمانی از درک و وفاق عمومی مبنی بر ضرورت بازتعریف الگوی مدیریت در جهان است، قابل توجه و تحسین است.



مجمع جهانی صلح اسلامی در پرتو استنباط آموزه های دینی، اشتراکات فرهنگی و تمدنی و گفتگو میان ملل، معتقد است که الگوی اطمینان بخش، مبنادار و قابل اتکا برای استقرار صلح مطلوب بشریت در شرایط حاضر و آینده، «صلح عادلانه» است. مطالعات علمی، اخذ نظرات بخشی از جوامع نخبگی صلح در جهان و تجربه علمی و عنایت ویژه آن به کرامت انسانی و تعالی بشر نیز حقانیت استقرار صلح بر مدار عدالت را تحکیم نموده است.

بر این اساس، ضمن بازتاکید بر منزلت عدالت به عنون ارزش مطلق و جهانی در فرهنگ ها و ادیان و همچنین ظرفیت این تاسیس ارزشی و فرهنگی عام در پایه ریزی مدیریتی همگانی، مطلوب و تعاملی در جهان، از اجلاس سران جنبش عدم تعهد انتظار دارد:



صلح را بر پایه عدالت مورد مطالعه، بررسی و پیگیری قرار داده، اطمینان یابد که این تاسیس جهانی می تواند در الگوهای مدیریت جهانی مبتنی بر استعمار و سلطه–که این جنبش علیه آن تاسیس شده است- تحولی شگرف ایجاد نماید. گفتنی است که صلح عادلانه از نظر مفهوم، دامنه، مبانی و محورهای اقدام، مسیری نوین و همه جانبه است و صلح پایدار یکی از نتایج آن خواهد بود.

نسبت به واکاوی علل تهدید صلح و امنیت در دوران معاصر و همچنین آینده پژوهی «روابط بین المللی در عصر فراسلطه و احیای اقتدار جنبش عدم تعهد برای استقلال و مبارزه با استعمارنو» به صورت ویژه اهتمام ورزد.



قدرت و توانائی فکری و عزم دولتهای عضو جنبش و ملتها و نخبگان آنها را برای مشارکت، همکاری و تسهیل عادلانه سازی روابط بین المللی بکار گیرد و سازمان های مردم نهاد مرتبط را به همکاری فراخواند.



یک سمپوزیوم و همایش بین المللی علمی و تحلیلی را با حضور نخبگان جهانی به ویژه نخبگان و سازمان های مردم نهاد فعال در دولتهای عضو جنبش عدم تعهد به منظور بررسی «الگوهای مدیریت جهانی در اندیشه و فرهنگ ملل غیرمتعهد» جهت برگزاری در سال 2012 مورد تائید و برنامه ریزی قرار دهد. مجمع جهانی صلح اسلامی نیز با برگزاری هم-اندیشی «عدم تعهد و صلح عادلانه» در شهریورماه 91، در همین راستا اقدام خواهد کرد.

مجمع جهانی صلح اسلامی، برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را رویدادی مهم در تاریخ روابط بین المللی، و فرصتی مهم می داند که دولتها و ملل غیرمتعهد می توانند با تحکیم برادری، همکاری و همفکری حول وضعیت روابط بین المللی حال و آینده، رسالت خود را در حاکمیت استقلال و برابری در جهان و عدم تعهد نسبت به قدرتهای استعمارگر محقق سازند. این مجمع امیدوار است که اعضای جنبش با بازگشت به خودباوری و متوقف نمودن آثار ترفندهای نظام سلطه برای ایجاد گسست و تفرقه میان آنها، عصر احیای عظمت و توان ملل مستقل را رقم زنند و از آزادی، استقلال، امنیت و صلح عادلانه که در فرهنگ و تجربه سالها مبارزات ملل شان با بیگانگان سابقه دیرینه دارد، بشریت را بهره مند سازند.

گفتنی است مجمع جهانی صلح اسلامی به منظور ارزیابی دستاوردهای اجلاس تهران از منظر توسعه و تعمیق «صلح عادلانه؛ گفتمان مشترک جهانی»، هم اندیشی «عدم تعهد و صلح عادلانه» را در نیمه دوم شهریورماه 91، برگزار می نماید.