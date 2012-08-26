  1. دانشگاه و فناوری
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

صدور مجوز تولید 316 محصول نرم افزاری و رسانه های دیجیتال

صدور مجوز تولید 316 محصول نرم افزاری و رسانه های دیجیتال

کارگروه نظارت، ارزشیابی و ثبت نرم‌افزار با صدور 316 درخواست تولید انواع مجوز محصول نرم افزاری و رسانه های دیجیتال موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه نظارت، ارزشیابی و ثبت نرم‌افزار مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در جلسه نود و یکم خود با صدور مجوز برای 316 درخواست تولید بسته های نرم افزاری از میان 336 درخواست مورد بررسی موافقت کرد و 20 اثر از نظر این کارگروه، نیازمند اصلاح محتوایی تشخیص داده شد.

موافقت کارگروه نظارت، ارزشیابی و ثبت نرم‌افزار با 29 درخواست گواهی ثبت از مجموع 31 درخواستی که برای دریافت گواهی ثبت نرم‌افزار به کارگروه ارجاع داده شده بود صورت گرفت و تنها دو درخواست مورد موافقت واقع نشد.

همچنین 116 درخواست اثر نیز برای دریافت پروانه انتشار مورد بررسی قرار گرفت که به استثنای 17درخواست، مابقی مورد تائید اعضای این کارگروه واقع شد.

کارگروه نظارت و ارزشیابی و ثبت نرم افزار مرکز رسانه های دیجیتال با صدور مجوز تکثیر 188حامل دیجیتال از مجموع 189درخواست ارائه شده به کارگروه نیز موافقت کرد.

کد مطلب 1680904

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