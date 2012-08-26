استاد گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر میرعباس عبدالوهابی گیلانی عضو هیات علمی گروه آناتومی و از پیشگامان آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. وی منشاء خدمات بسیار بزرگ علمی در حوزه آناتومی بود و روز یکشنبه بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفته است.

پیکر این استاد گرانقدر صبح فردا دوشنبه 6 شهریور ماه از مقابل بیمارستان ایرانمهر تشییع می شود. دکتر عبدالوهابی سال گذشته در دهمین همایش نکوداشت مقام استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان استاد نمونه انتخاب شده بود.

دکتر میرعباس عبدالوهابی تحصیلات ابتدایی را در دبستان پیشرو شهر تهران و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان فیروز بهرام شهر تهران آغاز کرد و در سال 1347 موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. تحصیلات عالی خود را در سال 1350 در رشته دکتری عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1357 فارغ‌التحصیل شد.

وی در سال 1362 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته جراحی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. سپس تحصیلات Ph.D خود را دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1370 به پایان رساند و تا قبل از دوران بیماری به عنوان عضو هیئت علمی و استادیار گروه آناتومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار بود.

مسئول آموزش گروه آناتومی از سال 64 تا 68، مسئول آموزش انترنها در بیمارستان رازی از سال 67 تا 69، استادیار و مدرس درس آناتومی تنه در گروه آناتومی در بخش‌های جراحی بیمارستانهای سینا، رازی، انستیتوسرطان تنها بخشی از سوابق اجرایی این استاد فقید بود.