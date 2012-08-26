سهم خراسان رضوی در تولید و صادرات کشور زیر 5 درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفرزاده بیان کرد: سهم استان در تولید خدمات نیز زیر 7 درصد، در صنعت و کشاورزی 4.7 درصد و در معدن 2 دهم درصد کل کشور است.

وی با بیان اینکه در سرانه اشتغال صنعتی جز و استانهای متوسط به پایین هستیم گفت: این امر نشان می دهد بخش تولید استان به دلیل اینکه عموم واحدها کوچک مقیاس هستند به حداقل سود قناعت می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حدود 5800 هزار واحد صنعتی فعال با اشتغال 185 هزار نفر و حدود 580 واحد معدنی با اشتغال 8000 نفر در استان وجود دارد.

وی افزود: رتبه تجاری استان در سطح کل کشور به خاطر بهره مندی از خدمات نوین و تمرکز هوشمندانه در تجارت خارجی از نظر تعداد صادرکنندگان و سهم از کل تجارت خارجی کشور به رتبه دوم ارتقاء یافته است.

وی اظهارکرد: در بخش صنعتی نیز از نظر کل شاخص ها در آستانه ارتقاء یک پله ای و رسیدن به رتبه سوم کشوری هستیم.

وی با اشاره به اقدمات ارزشمندی که در سال های اخیر در بخش معدن صورت پذیرفته است اظهار داشت: بهره مندی از تسهیلات و فرصت های سرمایه گذاری، استان را در این بخش در رتبه 3 کشوری قرار داده است.

صفرزاده گفت: در سال حمایت از تولید ملی با توجه به منبعث بودن مأموریت قانونی و تکلیف شرعی مجموعه صنعت ، معدن و تجارت استان از این نامگذاری، بویژه در راهبرد اقتصاد مقاومتی، فعالیت همه فعالان اقتصادی و همکاران سازمان در راستای این مأموریت الهی است.

عمده ترین مشکل صنعت، تنظیم روابط بین بنگاهی است

صفرزاده افزود: صنعت و اقتصاد استان در دوره گذر قرار گرفته و در حال دگردیسی است و به ویژه پس از هدفمند سازی یارانه ها با آسیب ها و تهدیدها و فرصت هایی رو به رو است.

وی گفت: بیشترین مشکلات صنعت ما در روابط بین بنگاهی و تنظیم این روابط است.

صادرات مجدد 500 میلیون دلار کالا از محل واردات

صفرزاده اظهار داشت: در سال 90 حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار کالا از استان صادر و 3 میلیارد دلار کالا به استان وارد شده است که حدود 500 میلیون دلار آن مجدداً صادرات شده است و 520 نفر صادر کننده حرفه ای مداوم عضو بانک اطلاعاتی صادرکنندگان در استان فعالیت می کنند.

وی گفت: از 1100 وارد کننده استان، 820 نفر تولید کننده و از 520 صادرکننده استان 350 نفر تولید کننده هستند و 350 واحد از 5800 بنگاه صنعتی استان کالاهای خود را صادر و 850 واحد صنعتی کالایی از قبیل مواد اولیه ، ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای وارد می کنند.

وی تصریح کرد: سهم استان خراسان رضوی از کل صادرات کشور از 4.5 درصد سال 87 به 6.7 درصد رسیده است و در سال 91 هدف گذاری کمی این است که این رقم به 7 درصد افزایش پیدا کند.

یک هزار واحد تولیدی استان با مشکل قیمت تمام شده مواجه اند

وی با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان گفت: از 5800 واحد صنعتی استان، هزار واحد با مشکل قیمت تمام شده مواجه اند و واحدهایی داریم که زیر ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند.

صفرزاده افزود: برخی از واحدهای صنعتی استان مانند سیمان زاوه بیش از 100 درصد ظرفیت، تولید می کنند.

وی اظهار داشت : تا پایان سال 90 ، 1400 میلیارد تومان تسهیلات انتقالی و جذب شده داشته ایم که طی چند ماه گذشته از سال 91 ، 300 میلیارد تومان به آن افزوده شده است.

2900 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 2400 طرح نیمه تمام صنعتی

وی با بیان اینکه 2400 طرح نیمه تمام صنعتی در استان وجود دارد گفت: از 3900 جواز تأسیس که تاکنون صادر شده است 1500 مجوز هیچگونه پیشرفتی نداشته اند و در حال حاضر پایش این واحدهای نیمه تمام صنعتی را برون سپاری و به خانه صنعت ، معدن و تجارت واگذار کرده ایم

صفرزاده با اشاره به اینکه برای 2400 طرح صنعتی، 2900 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است گفت: 10 هزار میلیارد تومان برای بهره برداری طرح ها و ایجاد 92 هزار شغل مورد نیاز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: صنعت به طور مستقیم مسئول ایجاد اشتغال نیست و اشتغال باید در کشاورزی و خدمات ایجاد شود.

سیستم بانکی و موسسات مالی غیر بانکی ضد تولید عمل می کنند

وی با انتقاد از عملکرد ضد تولید سیستم بانکی گفت: علیرغم اینکه عمده منابع سیستم بانکی از حوزه صنعت، معدن و تجارت است این سیستم در حمایت تولید کم لطفی می کند و موسسات مالی غیر بانکی نیز ضد تولید عمل نموده و بنگاههای غیر مولد تاسیس و از آنها حمایت می کنند.

تصویب 560 میلیارد تومان تسهیلات در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهارداشت: امسال 560 میلیارد تومان در ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی استان برای پاسخگویی به نیاز صنعت به سرمایه در گردش مصوب شد و حدود 85 میلیارد تومان نیز از وزارتخانه کمک گرفته ایم.