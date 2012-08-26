  1. بین الملل
۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

دعوت به خشونت علیه کولی‌ها از سوی حزب تندروی جوبیک در مجارستان

دعوت به خشونت علیه کولی‌ها از سوی حزب تندروی جوبیک در مجارستان

حزب افراطی جوبیک در مجارستان خواستار برخورد شدید با کولی‌های این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب دست راستی جوبیک از احزاب مخالف دولت مجارستان روز شنبه خواستار پایان تسامح دولتمردان این کشور در قبال کولی‌ها و اخراج آنها شد. 


تنش‌ها میان کولی‌ها و مجارها در شرایطی افزایش یافته که مجارستان هم اکنون با دومین رکود اقتصادی خود در چهار سال گذشته و بیکاری گسترده رو به روست.


گابور ونا Gabor Vona از اعضای حزب جوبیک در میان هواداران این حزب در بوداپست اعلام کرد که دیگر نباید با جرایم کولی‌ها مدارا کرد. ما از مقامات بروکسل می‌خواهیم که چندهزار نفر از شهروندان ما را برای چند سال مورد آموزش قرار دهند و پس از آنکه این افراد توانستند فرهنگ اروپایی را فرابگیرند ما از حضورشان در مجارستان استقبال خواهیم کرد.
 

حزب جوبیک هم اکنون دومین حزب بزرگ مخالف در مجارستان محسوب می‌شود و خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا است.این حزب در حوزه اقتصاد نیز دارای برخی سیاست‌های پیچیده است.  حزب جوبیک از ترکیبی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه و اقتصاد دولتی و حمایت از مشاغل کوچک بهره می‌گیرد. اما در مقابل، با فعالیت شرکت های چندملیتی کاملا مخالف است.
 

در مجموع می‌توان گفت که هم اکنون در مجارستان یک زیرفرهنگ هویت ملی در حال شکل گیری است که می تواند در آینده بسیار خطرناک باشد. هم اکنون کولی‌های مجارستان با تبعیض بسیاری در بازار کار مجارستان رو به رو هستند.

کد مطلب 1680910

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